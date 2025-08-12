Съкрушена, но благодарна: Какво се случва с Лорън Санчес след сватбата с Джеф Безос

Бившата журналистка Лорън Санчес, за чиято сватба с Джеф Безос още се говори, преживя още един изключително емоционален момент. Тя изпрати сина си Евън Уайтсел в колеж, а голямото събитие развълнува силно съпругата на милиардера. С трогателен пост в социалните мрежи тя сподели пред последователите си какво изпитва и разкри, че като майка се чувства "горда, с разбито сърце, но благодарна". Тя добави този надпис към снимка на 18-годишният си син, на която се вижда как той сглобява мебели в своята студентска стая в Университета на Маями.

Снимка: Lauren Sánchez Bezos/Instagram, screenshot

С песента, която избра да добави към кадъра - "Changes" на Дейвид Боуи, Лорън подчерта, че настъпва нов етап в живота на Евън, далеч от семейството и дома.

Лорън обяви през декември 2024 г., че Еван е бил приет в Университета на Маями. Публикацията ѝ на стори в Instagram включваше изображение на логото на Университета на Маями и думата "бизнес", което изглеждаше като намек, че Еван ще учи в Herbert Business School в Маями, припомнят от People.

Децата на Лорън

Освен син, Лорън има и дъщеря на име Ела (която е на 17 години) от бившия си съпруг Патрик Уайтсел. Журналитката има и по-голям син - Нико Гонзалез, на 24 години, от бившия си приятел и член на Залата на славата на НФЛ - Тони Гонзалез.

