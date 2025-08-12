Облепен с лика на ген. Луков: Оскверниха еврейски паметник

Брутален акт на вандализъм с откровено антисемитски характер бе извършен в самия център на Бургас, само на метри от сградата на Общината. Паметникът на спасителите на бургаските евреи, издигнат преди десет години от Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф", бе обезобразен, предаде БГНЕС. Неизвестни лица облепиха монумента със стикери с образа на ген. Христо Луков – водач на пронацистките легионери в България преди 1944 г. Стикерите закриват изцяло надписите, заличавайки посланието и историческата памет, които паметникът съхранява.

От Център „Алеф" определят случая като „открит акт на антисемитизъм и ксенофобия, извършен нагло в оживена градска зона".

Организацията подчертава, че дни след посегателството стикерите все още не са премахнати, което според тях е не само административен пропуск, но и изпитание за местната власт дали ще защити историческата памет, демократичните ценности и човешкото достойнство.

Поругаването е позор

Паметникът, изграден от потомци на спасени евреи, е символ на признателност към Бургас – град, който по време на Втората световна война е олицетворение на човечност и съпротива срещу нацистките престъпления.

Снимка БГНЕС

„Поругаването на Паметника на благодарността е позор за Бургас и за България. Това е изпитание дали ще позволим мракът на омразата и невежеството да заглуши светлината на паметта", заявяват от Център „Алеф".

Прокуратурата се самосезира

Районна прокуратура-Бургас се самосезира по публикации, съдържащи данни за вандалски акт срещу Паметника на спасителите на бургаските евреи. Според материалите в медиите върху паметника са поставени стикери, закриващи надписите, потъпквайки неговото послание и паметта на спасителите, съобщиха от прокуратурата.

По случая е образувана преписка, въз основа на която ще бъде извършена проверка от служители на ОД на МВР-Бургас.

В хода на проверката ще бъдат извършени оперативно-издирвателни мероприятия за установяване на извършителите. Ще бъде установено дали има видеозаписи, относими към случая, както и свидетели на случилото се.

