3000 долара на месец, за да протестираш в полза на Путин: Оферта от олигарх-беглец (ВИДЕО)

Молдовският олигарх Илан Шор, който беше основното оръжие на руския диктатор Владимир Путин и влиянието на Кремъл в Молдова, преди да избяга от страната, отправи (не)очаквана оферта. В специално видеообръщение той обеща по 3000 долара на месец на всеки, който се присъедини към протест-окупация на знаково място в молдовската столица Кишинев - централния площад "Велико народно събрание".

Шор в момента се намира в руската столица Москва, след като в Молдова стана цел на местното правосъдие. Той дори стигна дотам да създаде криптовалута, за да може да продължи да прави скрити плащания за дейността си в Молдова и да заобикаля западните санкции.

Кой е Илан Шор?

Илан Шор е замесен в най-голямата банкова измама в историята на бившата съветска република. Тази измама нанесе щети в размер на около един милиард долара на трите най-големи търговски банки в страната.

Проевропейското правителство в Кишинев успя да потърси сметка на Шор. Олигархът бе осъден на 7,5 години затвор и избяга в Израел. Преди това той бе закрилян от друг олигарх - Владимир Плахотнюк, който до 2019 г. е лидер на "Демократическа партия на Молдова" и контролира политическата власт в страната. Очевидно в координация с Русия, санкционираният от САЩ Шор започна да организира протести срещу проевропейския молдовски кабинет заедно с хора от партията си.

"Шор е организаторът на кражба за един милиард долара. Затова всеки от нас - от децата до старите хора - трябваше да плати по 500 долара, за да се покрият създадените от него дългове", обяснява пред АРД Сергиу Тофилат, бивш съветник на президентката Мая Санду.

Шор отдавна не крие - той иска Молдова да не стига до ЕС и да остане в проруска орбита на влияние.

