Най-големият пенсионен фонд в света спечели 68 милиарда долара за половин година

Норвежкият суверенен фонд, който е най-големият пенсионен фонд в света с активи за над 2 трилиона долара, е реализирал доходност от 5,7 на сто през първото полугодие, което се равнява на 698 милиарда норвежки крони (68,28 милиарда долара), предаде Ройтерс. "Резултатът се дължи на добрата доходност на фондовия пазар, особено във финансовия сектор", заяви Николай Танген, главен изпълнителен директор на Norges Bank Investment Management, управляваща Норвежкия суверенен фонд.

По отношение на инвестициите си в акции, които представляват 70,6 на сто от активите в края на юни, фондът отчете доходност от 6,7 на сто. Инвестициите му във фиксиран доход отбелязаха доходност от 3,3 на сто, докато инвестициите в недвижими имоти донесоха доходност от 4 на сто.

Нелистваните активи на фонда в инфраструктура за възобновяема енергия донесоха доходност от 9,4 на сто. Като цяло доходността на фонда беше с 5 базисни пункта по-ниска от доходността на бенчмарк индекса.

Скъпата норвежката крона натежа върху стойността на фонда през първото полугодие, тъй като поскъпна с около 11,5 на сто спрямо американския долар през отчетния период. Това допринесе за спад в стойността от 1 милиард крони (97,7 милиона долара).

Какво представлява фондът?

Създаден през 90-те години на миналия век, за да инвестира приходите на страната от производството на петрол и газ на Норвегия, фондът в момента инвестира в повече от 8500 компании по целия свят. Притежавайки почти 1,5 на сто от всички листвани акции на компании в световен мащаб, той е най-големият инвеститор в света.

През първото тримесечие на годината фондът отчете загуба от 40 милиарда долара след разпродажба в технологичния сектор.

Днешните резултатите се публикуват ден, след като Norges Bank Investment Management обяви, че ще продаде всичките си инвестиции в израелски компании, които не са в неговия индекс за акции, "възможно най-скоро" и прекратява всички договори с мениджъри на активи, управляващи неговите израелски инвестиции.