Като във филм на ужасите: Откриха пресен труп на дъното на кладенец

Гръцките власти назмериха трупа на 76-годишен мъж на дъното на кладенец в района на Волос, Централна Гърция. Тялото на мъжа е намерено в понеделник следобед след като съпругата му сигнализирала органите на редац, че мъжът й не се върнал от разходката си от техния парцел в квартал Ню Йония, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на държавната гръцка телевизия ERT. Служители на пожарната и полицията, пристигнали на мястото, са открили тялото му на дълбочина от около 15 метра.

Инцидент или нещо друго?

Въз основа на първоначалните констатации, властите изключват възможността за насилие, докато предварителното разследване на обстоятелствата около смъртта на мъжа продължава от полицейското управление на Волос.

Очаква се аутопсията да хвърли светлина по случая.

Намирането на мъртви хора не е чак толкова често явление в южната ни съседка, но със сигурност повечето случаи стават обществено достояние.

През март тази година полицията в Гърция намери труп в подземен паркинг на гръцката столица Атина. Тогава около мъжа бе открит пистолет. Ето защо първоначалните анализи сочеха, че става въпрос за самоубийство, а по информация на гръцката медия Iefimerida мъжът е бил пенсиониран полицай.

В началотон а годината гръцките власти откриха тяло на 75-годишен мъж близо до парк в източната част на Солун. По първоначална информация ставаше въпрос за местен мъж, роден през 1950 г., а тялото му бе открито от случаен минувач, припомня Proto Thema. ОЩЕ: Намериха труп в подземията на Атина