Полша арестува двама руснаци заради "Вагнер", обвини ги в шпионаж

Двамата са обвинени в шпионаж и са изпратени в ареста, съобщи министърът на вътрешните работи Мариуш Камински. Имената на задържаните не са оповестени.

"В сътрудничество с полицията Агенцията за вътрешна сигурност идентифицира и задържа двама руснаци, които разпространяват пропагандни материали на групата "Вагнер" в Краков и Варшава. И двамата чуха обвинения, отнасящи се в т.ч. за шпионаж, и бяха арестувани. Очаквайте скоро повече информация", написа Камински в Twitter.

Two Russians who "distributed propaganda materials" of the PMC "Wagner" in Krakow and Warsaw have been arrested in Poland.



Both were charged with espionage, they were sent to custody, said the head of the Interior Ministry of the country Mariusz Kamiński.