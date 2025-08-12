Войната в Украйна:

Иран: Мълчанието на Запада за израелските жестокости е оглушително

12 август 2025, 13:10 часа 219 прочитания 0 коментара
Иран: Мълчанието на Запада за израелските жестокости е оглушително

Иранският външен министър Абас Арагчи разкритикува западните правителства за тяхното „срамно и оглушително“ мълчание относно действията на Израел, след като петима журналисти загинаха при целенасочен удар по палатката им в град Газа, съобщи иранската информационна агенция ИРНА. „Израел извърши целенасочени убийства на още няколко акредитирани и добре познати палестински журналисти“, написа Арагчи в профила си в социалната мрежа "Екс".

„Това ли е сила? Или е израз на паниката на един глобално осмиван режим, който е в упадък? Когато всичко това приключи, светът ще напомни на западните правителства за тяхното съучастие в тези жестокости. Срамното им мълчание е оглушително“, добавя още министърът.

Припомняме, че в неделя израелските сили нанесоха удар по палатка, в която се намираха журналисти, разположена пред главния вход на болницата „Ал Шифа“ в град Газа. При атаката загинаха най-малко петима медийни служители, сред които двама журналисти от "Ал Джазира" и двама оператори на катарската новинарска мрежа, припомня ИРНА.

Още: Знам какви чудовища сте: Белгийска депутатка обвини Иран, че са планирали да я отвлекат

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
иран Абас Арагчи информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес