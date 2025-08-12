Приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

Новото мобилно приложение MedicinePrice ще предоставя на гражданите достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България в български лева и в евро. То беше представено от Министерството на здравеопазването заедно с Националния съвет по цени и реимбурсиране. Здравният министър доц. Силви Кирилов отбеляза, че то е безплатно и ще даде възможност на всеки гражданин достъп до актуална информация.

"Създаването му е част от подготовката от присъединяване на страната ни към еврозоната на 1 януари 2026 г.", уточни здравният министър.

Кирилов обърна внимание на притесненията на гражданите и увери, че цените на лекарствата няма да се променят заради самото въвеждане на еврото и всички стойности ще се изчисляват по фиксирания курс 1,95583.

"Гражданите ще виждат цените едновременно и в лева, и в евро", добави доц. Кирилов и гарантира, че регулаторите ще следят за недопускане на спекулации или на неправилно закръгляване на цените.

По думите му с това държавата показва, че е подготвена за въвеждането на еврото.