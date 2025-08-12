Левски обвърза голям талант с дългогодишен договор

Ръководството на Левски продължава акцията по обвързване на едни от най-големите таланти в школата на „сините“ с дългосрочни първи професионалния договори. Днес своя контракт с българския гранд парафира 17-годишния нападател Стивън Стоянчов. Новината бе съобщена официално от ръководството на столичани. Офанзивният футболист е подписал договор за срок от 3 години. Това означава, че той вече е обвързан със „сините“ до лятото на 2028-ма.

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година. Той стартира кариерата си в академията на Левски през 2018-та. До момента нападателят има общо 140 двубоя с екипа на „сините“ за тимовете в Елитните юношески групи до 15 и до 17 години, както и в турнира за Купата на БФС. В тях Стоянчов е реализирал общо 54 попадения. През миналия сезон офанзивният футболист игра за втория отбор на Левски, който се състезава в родната Трета лига. В третото ниво на футбола у нас Стоянчов записа 31 двубоя, в които реализира 11 гола.

Младият нападател играе за дубъла на "сините"

През този сезон Стивън Стоянчов ще продължи да играе за дубъла на Левски. Той вече записа два мача на сметката си. „Сините“ шефове се надяват, че той ще продължи да израства и един ден ще успее да пробие в първия тим на родния гранд. Младият нападател вече дебютира и за националния отбор на България до 19 години като има два двубоя за „лъвчетата“.

