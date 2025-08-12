Пожар засегна и Национален парк Пирин

Пожарът засегна и Национален парк Пирин, след като дни наред огнеборците го пазеха от огнената стихия. Огънят над село Илинденци е навлязъл на територията на Национален парк "Пирин". Засегнати са около 15 декара. Това каза за БТА директорът на Националния парк Росен Баненски. "В момента на терен гасим по посока границата на Национален парк "Пирин" лекото навлизане на пожара, което стана вчера заради усилването на вятъра. Навлизането стана по посока връх Конски кладенец. На този етап точни цифри на засегнатата площ нямаме, но се предполага, че са обхванати около 10-15 декара", поясни директорът.

Той уточни, че в момента на фронта на пожара е силно задимено. Точният размер на засегнатата площ ще бъде уточнен в близките дни след овладяването на пожара. По информация на Баненски, огънят се разпространява наземно в трудно достъпен терен.

Фронтът на пожара е голям

Снимка БГНЕС

"Искаме да ограничим пожара и да не му дадем възможност за разпространение. Фронтът е голям. Този огромен пожар може да избие по всяко време навсякъде. Към този момент огънят е низов, но постоянно се палят различни дървета и се надяваме пожарът да не стане върхов", коментира още директорът на Националния парк.

Огънят не се разпространява с такава сила, както в началото, уточни той и допълни, че ситуацията се променя бързо и зависи от много фактори. На територията на парка гори иглолистна черна борова и бяла борова гора.

Засегнати са храстови, дървесни видове, тревна настилка. "В момента помощта, която може да дойде, е единствено с гасене по въздуха. И вчера, и днес имаме такава помощ", каза Росен Баненски.

Военнослужещи участват и днес в гасенето на пожари в Пирин и Община Сунгурларе, съобщиха от от Министерство на отбраната.

