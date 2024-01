Последната освободена от плен украинска военнослужеща получи предложение за брак (ВИДЕО)

Това съобщи във Facebook командирът на 36-та отделна бригада на морската пехота Серхий Волински с позивна "Волин", който самият също премина през руски плен.

"Тази любов преживя изпитания, които могат да сломят и най-силните. Двойка украински морски пехотинци показа, че истинските чувства не познават препятствия, дори когато е "адът на земята"", написа Волински.

Снимка: Facebook/Сергій Волинський

💍 The Marine girl who was released from the Russian captivity yesterday was proposed to by her fellow soldier with whom she went through all the hell of Mariupol



Video: Serhiy Volinskii pic.twitter.com/GNlVrjCGj8