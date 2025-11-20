Потресаващи цифри колко бебета във Франция са станали жертви на сексуално насилие през 2025 година

През миналата година над 600 бебета са били приети в съдебно-медицински центрове във Франция поради сексуално насилие, сочат данни, публикувани днес от правителствена организация за защита на жените Мипроф (Miprof).

"614 деца на възраст от няколко месеца до 2 години са били приети заради случаи на сексуално насилие, което представлява 2% от всички жертви", приети в тези отделения, съобщи организацията, която цитира данни на френското министерство на здравеопазването.

Общо 73 992 жертви на сексуално и сексистко насилие са били приети в едно от тези болнични отделения през миналата година, което е с близо 9000 повече спрямо 2023 г., според годишен доклад за насилието над жени във Франция, цитиран от Франс прес.

Проблемът със сексуалното насилие над бебета и много малки деца отново се появи в новините във Франция през последните месеци.

През юли помощник-учителка в детска градина в Еро, Южна Франция, беше подведена под отговорност и арестувана в рамките на разследване за изнасилване и сексуално насилие над девет деца на възраст от 3 до 4 години.

През август медицинска сестра и бившият ѝ партньор бяха подведени под отговорност в рамките на разследване за сексуални посегателства над бебета в болницата в Монтрьо, в северната част на Париж.

Според Независимата комисия по кръвосмешение и сексуално насилие (Ciivise) около 160 000 непълнолетни са жертви на сексуално насилие всяка година във Франция.

