Как съперникът на Орбан разкри корупцията му със запис, а премиерът ще го удари предизборно със секс компромат (СНИМКИ)

Лидерът на опозицията в Унгария, който води в проучванията преди изборите през април - Петер Мадяр - твърди, че партията на премиера Виктор Орбан организира клеветническа кампания срещу него с тайно заснети интимни видеоклипове. Президентът на партия "Тиса" обвини управляващата формация "Фидес" на настоящия премиер, че ще го изнудва със секс касета, което ескалира напрежението преди парламентарния вот, който се следи изкъсо в цяла Европа.

"Подозирам, че планират да публикуват запис, направен с оборудване на тайните служби и вероятно фалшив, в който се вижда как тогавашната ми приятелка и аз имаме интимен контакт", написа Мадяр в социалните мрежи. „Аз съм 45-годишен мъж и имам редовен сексуален живот с възрастен партньор“.

Той заяви, че журналисти са получили снимка на спалня с надпис „Очаквайте скоро“, което подсказва, че публикуването на видеото е неизбежно. Снимката се разпространи широко в социалните мрежи, предизвиквайки обществен дебат. Видеото все още не е публикувано онлайн.

Peter Magyar, the lead opposition figure in Hungary, claims that a sex tape will be released about him on Wednesday. Magyar says he has received threats for a while now but he will "not yield to blackmail." pic.twitter.com/chfNQDbhAR — Flora Garamvolgyi (@floragaramvolgy) February 10, 2026

Снимката е публикувана и на уебсайт, кръстен на името на вицепрезидента на „Тиса“ Марк Раднай, с датата „2024.08.03“ над нея. Раднай заяви, че домейнът не му принадлежи.

Представители на „Фидес“ отрекоха да са участвали в разпространението на снимката. Според унгарското законодателство публикуването на сексуално експлицитни изображения без съгласие е престъпление.

Обвиненията идват в момент, когато напрежението в кампанията преди изборите нараства - вече има случаи на нападения над активисти и кандидати, които са били обект на фалшиви видеоклипове.

Историята на Мадяр и скандалният аудиозапис

Според 21st Research Institute партия "Тиса", основана едва преди две години, сега води пред "Фидес" с 35% срещу 28% сред избирателите. Орбан управлява от 2010 г. с абсолютно мнозинство и промяна в правителството би преобразувала отношенията на Унгария с Европейския съюз и нейната позиция по отношение на войната в Украйна.

Мадяр е бивш член на "Фидес", който обаче се отцепва от партията. Той беше женен за Юдит Варга - бившата министърка на правосъдието при Орбан. Двамата имат три деца, но вече не са заедно.

През 2024 г. Мадяр публикува аудиозапис, който според него доказва тайно споразумение между прокуратурата и високопоставени държавни служители. Записът е направен, след като бившата му съпруга Юдит Варга му казва, че правителството на Унгария е "мафиотска държава", по думите на Петер Мадяр.

След всичко това той решава да основе партия "Уважение и свобода" (TISZA). Казва, че последните няколко години са го накарали да осъзнае, че идеята за „национална, суверенна, буржоазна Унгария“, обявена за цел на управлението на Виктор Орбан, всъщност е „политически продукт“, служещ за прикриване на масовата корупция и прехвърлянето на богатство към хората с подходящи връзки.

Снимка: Getty Images

Мадяр всъщност създаде "Тиса" след конкретен скандал, свързан с правителството, за малтретиране на деца, който принуди двама висши служители да подадат оставка. Тогавашният президент Каталин Новак и министърът на правосъдието Варга слязоха от постовете си, след като Новак помилва мъж, който помогна за прикриването на злоупотреби в дом за деца.

Скандалът подкопа доверието на обществото в администрацията на Орбан и създаде възможност, която Мадяр използва, за да изгради бързо своята партия. Възходът на "Тиса" представлява най-силното предизвикателство за "Фидес" от години.

Орбан срещу Мадяр: калта вече се хвърля и от двете страни

И двете партии сега прилагат агресивни тактики в кампанията. "Фидес" сподели фалшиви видеоклипове, създадени с изкуствен интелект, в които Мадяр се заклева във вярност към Брюксел или подкрепя Украйна - позиции, които са непопулярни сред избирателите на Орбан. Правителствени служители редовно описват "Тиса" като инструмент на чуждестранни интереси и твърдят, че Мадяр ще вкара страната във война, защото на практика щял да бъде управляван от Брюксел. Орбан дори атакува Украйна, че се месела в изборите в Унгария.

Мадяр обвини Орбан в корупция и използване на публични средства в полза на членове на семейството си и свои съюзници. Припомни и разговора с Юдит Варга от 2024 г., в който тя обсъжда натиска на правителството върху съдебната система по чувствителни дела.

Освен това лидерът на "Тиса" определи случващото се с готвения компромат за кампания „в руски стил“, която има за цел да отклони вниманието от проблеми, които разклащат управлението на „Фидес“, включително въпроси около изчезнали милиарди от Унгарската национална банка.

Péter Magyar comes clean about what he thinks is featured on the video leak, but is afraid that the video published will be altered following a "Russian honeypot-style operation" blackmailing him. He says he was seduced by his ex on August 3 2025, and did not realize the danger. pic.twitter.com/fYk7X8jVDb — Csaba Tóth 🇸🇴 (@tothcsabatibor) February 12, 2026

"Скъпи страхливци от "Фидес", публикувайте каквото искате, фалшифицирайте колкото искате - няма да отстъпя пред изнудване и заплахи", написа още той и добави: "Имам три малолетни деца, които това зловещо "семейно ориентирано" правителство очевидно игнорира“.

Активисти от опозицията са били подложени на физически и вербални атаки по време на предизборни мероприятия през последните месеци, а срещите с правителствени служители в кметствата са били прекъсвани от протестиращи от опозицията, предава Euronews.

Изборите са насрочени за 12 април, като се очаква кампаниите и на двамата кандидати да се засилят през следващите седмици.