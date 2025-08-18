Срещата Тръмп-Путин:

Преди срещата Тръмп-Зеленски руснаците убиха 2 деца в Харков, избито е цяло семейство без майката (СНИМКИ)

В навечерието на срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски руска въздушна атака срещу Харков погуби 5 цивилни. Сред тях са момиченце на година и половина и момче на 16 години. Това стана ясно от последните към този момент данни на кмета на града Игор Терехов и на ръководителя на Харковската областна държавна администрация Олег Синегубов, както и на Държавната служба за извънредни ситуации в страниците им в социалните мрежи. Освен на загиналите към 9:30 часа броят и на пострадалите се е увеличил и вече достига 20 души.

Отделно от това към момента още петима се смятат за изчезнали и е възможно да се намират под развалините на ударените жилищни сгради. 

При атаката едновременно пет руски дрона "Геран-2" са ударили 5-етажна жилищна сграда, съобщи местната прокуратура.

Поне двама от загиналите са членове на едно семейство - малкото момиченце и неговият 46-годишен баща, съобщи "Суспилни". Майката на детето е ранена, но е оцеляла. Друга от жертвите е възрастна жена, намерена наблизо, за която се предполага, че е бабата на детето.

Елена Страхилова
