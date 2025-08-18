Руски дронове и ракети убиха цивилни и изглежда удариха петролни обекти, важни за Азербайджан (ВИДЕО)

Голямата среща между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин в Аляска отстъпва място на реалността - дни и нощи, изпълнени с дронове и ракети. Не направи изключение и изминалата нощ - този път новините за въздушни удари са предимно от Украйна.

В Харков, още около полунощ Русия нанесе пореден въздушен удар. От взривната вълна е пострадал сериозно жилищен блок, съобщава украинската спешна служба в официалния си профил във Facebook. Кметът на втория по големина украински град Игор Терехов обобщава последиците малко преди 6:00 часа сутринта в официалния си канал в Телеграм. Загинали са трима души, 15 души са ранени, сред тях деца на 6 и 10 години. Сред загиналите също има дете - телата са извадени изпод отломки от жилищния блок. Уточнява се, че след първата руска въздушна атака е имало и още една:

В Одеса отново е ударен склад на украинското предприятие "Нова поща", данните са неофициални. Засега ръководителят на военновременната администрация на украинския черноморски град Олег Кипер не е изнесъл данни за последиците от удара - но изглежда руският въздушен удар е поразил и петролни терминали, ползвани от азербайджанската компания SOCAR (СОКАР). Това със сигурност ще изостри още повече отношенията между Баку и Москва - Още: Азербайджан готви проблеми за Путин в Украйна. 1700 км вече не са защита срещу дронове за "Лукойл" (ВИДЕО)

Същевременно, окупираният от руснаците украински град Донецк също стана обект на масирана атака с дронове. Не е ясно обаче каква точно е била целта - засега местните проруски власти не коментират какво точно е станало. В Пенза и Тамбов са въведени ограничения в работата на местните летища: