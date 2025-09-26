Премиерът на Дания: Европа се намира в състояние на хибридна война

Премиерът на Дания Мете Фредериксен заяви, че Европа се намира в състояние на хибридна война. Причината за това са масовите инциденти с дронове, които принудиха временно затваряне на летищата в страната и парализираха въздушния транспорт. „Тези нарушения на въздушното пространство показват, че сме в началото на хибридна война срещу Европа“, заяви премиерът в обръщение към нацията. Тя подчерта, че такива инциденти не се случват случайно, има „определена закономерност и тя не изглежда добре“.

Според Фредериксен все още няма официално потвърждение за виновниците, но тя директно посочи Кремъл. „Има една страна, която представлява най-голямата заплаха за сигурността на Европа, и това е Русия“, заяви премиерът.

Дания повишава нивото на тревога

Датските власти повишиха нивото на тревога и засилват системата за противодействие на дроните. В най-близко бъдеще армията и полицията ще използват по-активно антидронни системи за защита на критичната инфраструктура. Фредериксен също отбеляза, че Дания получава помощ от Украйна, която споделя опита си в борбата с дронните атаки.

Историческа отбранителна покупка

В началото на месеца Министерството на отбраната на Дания обяви, че ще закупи френско-италианската система за противовъздушна отбрана SAMP/T на стойност 58 милиарда датски крони (7,7 милиарда евро). Това е най-голямата отбранителна покупка в историята на страната.

„Именно затова разширяваме европейската отбранителна промишленост и създаваме собствена отбранителна индустрия в Дания. Събитията от последните дни само подчертават важността на тези стъпки“, обобщи премиерът.

Затворени летища в Дания

Припомняме, че летището в Олборг, Дания, беше временно затворено на 25 септември вечерта поради поредното откриване на неизвестни дронове във въздушното пространство. Това е третият път в последно време, когато безпилотни летателни апарати парализират летището в Олборг, Дания.

За първи път загадъчните дронове блокираха за няколко часа работата на летищата в Копенхаген и Осло късно вечерта на 22 септември. През нощта на 23 септември беше спряна работата на летище „Гардермуен“ в столицата на Норвегия, Осло. Причината също беше засичането на няколко безпилотни летателни апарата.