Премиерът на Унгария остава с наполовина по-малка заплата

Унгарският парламент одобри значително намаляване на заплатите на министър-председателя, министрите, парламентарните лидери и депутатите. Месечната брутна заплата на премиера Петер Мадяр ще падне от 7.8 млн. форинта (21 667 евро) на 3.8 млн. форинта (10 556 евро), което е намаление с над 50%. Заплатите на повечето други висши служители и депутати ще бъдат намалени с 40%.

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Hungary’s Parliament has approved major salary cuts for the Prime Minister, ministers, parliamentary leaders, and MPs.



Prime Minister Péter Magyar’s monthly gross salary will fall from HUF 7.8 million (€21,667) to HUF 3.8 million (€10,556), a reduction of more than 50%.



Most… pic.twitter.com/Iq2YyLKmQ4 — Clash Report (@clashreport) June 9, 2026

Очаква се мярката да спести милиарди форинти на държавния бюджет, изпълнявайки ключово обещание, поето от Мадяр след избирането му през април. Той настояваше за съкращенията, заявявайки, че „освен човечност, става въпрос за самоконтрол и смирение“.

Основните заплати ще продължат да бъдат почти двойно по-високи от средната национална заплата, но по-малко от около три пъти по-високите по времето на Орбан.