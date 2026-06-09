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Премиерът на Унгария остава с наполовина по-малка заплата

09 юни 2026, 11:26 часа 381 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Премиерът на Унгария остава с наполовина по-малка заплата

Унгарският парламент одобри значително намаляване на заплатите на министър-председателя, министрите, парламентарните лидери и депутатите. Месечната брутна заплата на премиера Петер Мадяр ще падне от 7.8 млн. форинта (21 667 евро) на 3.8 млн. форинта (10 556 евро), което е намаление с над 50%. Заплатите на повечето други висши служители и депутати ще бъдат намалени с 40%.

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Очаква се мярката да спести милиарди форинти на държавния бюджет, изпълнявайки ключово обещание, поето от Мадяр след избирането му през април. Той настояваше за съкращенията, заявявайки, че „освен човечност, става въпрос за самоконтрол и смирение“.

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Основните заплати ще продължат да бъдат почти двойно по-високи от средната национална заплата, но по-малко от около три пъти по-високите по времето на Орбан.

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Заплати Унгария Петер Мадяр
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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