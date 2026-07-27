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Дипломатическо напрежение: Бразилия отзова посланика си в Аржентина

27 юли 2026, 6:27 часа 186 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Дипломатическо напрежение: Бразилия отзова посланика си в Аржентина

След забележки, определени като „обидни“ от аржентинския президент Хавиер Милей, особено срещу бразилския му колега Луис Инасио Лула да Силва - Бразилия отзова посланика си в Аржентина за консултации в неделя, 26 юли 2026 г., съобщи бразилското Министерство на външните работи пред Агенция Франс Прес (AFP), предаде френският вестник Le Monde. „Посланикът на Бразилия в Буенос Айрес, Хулио Бители, беше отзован за консултации“, каза бразилски дипломатически източник пред AFP, добавяйки, че президентът Милей е „обидил две страни: бразилския народ и бразилската демокрация“.

Очаква се Бители да се завърне в Бразилия между неделя и понеделник. Бразилското правителство също така призова аржентинския посланик в страната в неделя.

Какви бяха обидите?

Присъстващ на церемонията по встъпване в длъжност на Флавио Болсонаро като кандидат за президентските избори през октомври в Бразилия, ултралибералният аржентински държавен глава определи – без да го споменава директно – левия бразилски президент като „крадец“ и „затворник“ , отбеляза АФП. Водеща фигура на латиноамериканската десница, Хавиер Милей, предупреди за „риска от Лула“ на изборите и призова Бразилия да се освободи от „робството на левицата“ .

Без да назовава съдията от Върховния съд на Бразилия Александър де Мораес, аржентинският президент заяви също, че „този плешив негодник“ му е попречил да посети „несправедливо затворения си приятел “ Жаир Болсонаро, баща на Флавио, президент на Бразилия от 2019 до 2022 г., затворен за опит за преврат през 2022 г. и след това поставен под домашен арест в Бразилия. ОЩЕ: САЩ въвеждат ново мито върху определени стоки от Бразилия

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Аржентина Бразилия Лула да Силва дипломация Хавиер Милей
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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