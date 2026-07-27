Стрелба на фестивал в Сиатъл: 2-годишно дете е с огнестрелна рана (ВИДЕО)

Двама убити и няколко бяха ранени при стрелба в неделя вечерта на кулинарен фестивал в Сиатъл в близост до емблематичната кула „Спейс Нийдъл“, съобщи CNN, позовавайки се на служители на пожарната. Пожарната служба в Сиатъл е реагирала на съобщения за стрелба в търговския център Сиатъл малко след 18:00 часа местно време. Двама души са обявени за мъртви на място, а четирима други, включително 2-годишно дете, са транспортирани в болница, се казва в изявление на пожарната.

Една жена е отказала да отиде в болницата, съобщиха служители на пожарната.

UPDATE: 2 people killed, 5 others injured following multi-victim shooting at Seattle Center. — KOMO https://t.co/4hjmeC5ZYJ pic.twitter.com/4dXKc2Oz2U — Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 27, 2026

Какво е състоянието на ранените?

Медицинският център „Харбървю“ съобщи, че всички пациенти са получили огнестрелни рани, а една жена е в критично състояние. Нараняванията на четиримата пациенти включват травми на ръка, крак, корем и долната част на крака, съобщиха от болницата.

Съдбата на заподозрения

Властите не са съобщили подробности за заподозрения, нито дали някой е задържан. Районът беше домакин на ежегодния фестивал „Bite of Seattle“, включващ стотици местни търговци и изпълнения на живо. Видеоклипове, споделени в социалните мрежи, показват тълпи от хора, които се разхождат през пътеките с търговци отвън, преди изстрели да накарат хората да избягат. ОЩЕ: Масова стрелба с жертви на фестивал в Торонто, заподозрените са на свобода (ВИДЕО)