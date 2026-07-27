Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Украински попадения в Русия: Ударена е сграда на ФСБ в Белгород и ключово предприятие в Ростов (ВИДЕА)

27 юли 2026, 6:02 часа 713 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър
Украински попадения в Русия: Ударена е сграда на ФСБ в Белгород и ключово предприятие в Ростов (ВИДЕА)

Продължават украинските атаки над Белгородска област и Ростов. По предварителни данни украинците са направили точен удар върху сграда на първоприемника на КГБ -  ФСБ и Министерство на вътрешните работи на Русия в Белгород, според информация на мониторингови канали, пише РБК - Украйна. Във въпосните сгради е избухнал пожар, чуват се и многократни експлозии. Междувременно в самия Белгород е възникнало аварийно прекъсване на електрозахранването - жителите на Харковска гора и центъра на града са останали без ток.

Ростов беше атакуван от дронове

Железопътната инфраструктура и местното пристанище може да са били засегнати в Ростов от украински атаки с дронове. Освен това има съобщения за атака с дрон срещу оптико-механичния завод в Азов.

Предприятието е специализирано в производството на оптоелектронни, радарни и високоточни системи и е част от отбранително-промишления комплекс на Русия.

Припомняме, че атаки имаше срещу Ростов и Белгород и на 25 юли 2026 г.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Същата нощ военна част в Енгелс, Саратовска област на Русия, също бе обхваната от пожар след украинска атака. След преглед на кадри от очевидци анализатор от руския опозиционен Telegram канал ASTRA е установил, че сграда на улица „Енгелс-1“ е в пламъци. Предполага се, че в нея се намира военна част. ОЩЕ: Близо до авиобазата в Енгелс украинците подпалиха сграда на руска военна част. Взривове и пожари в Ростов, Белгород и Луганск (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ФСБ Ростов война Украйна Белгород украинска атака
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес