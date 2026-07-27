Украински попадения в Русия: Ударена е сграда на ФСБ в Белгород и ключово предприятие в Ростов (ВИДЕА)

Продължават украинските атаки над Белгородска област и Ростов. По предварителни данни украинците са направили точен удар върху сграда на първоприемника на КГБ - ФСБ и Министерство на вътрешните работи на Русия в Белгород, според информация на мониторингови канали, пише РБК - Украйна. Във въпосните сгради е избухнал пожар, чуват се и многократни експлозии. Междувременно в самия Белгород е възникнало аварийно прекъсване на електрозахранването - жителите на Харковска гора и центъра на града са останали без ток.

Ростов беше атакуван от дронове

Железопътната инфраструктура и местното пристанище може да са били засегнати в Ростов от украински атаки с дронове. Освен това има съобщения за атака с дрон срещу оптико-механичния завод в Азов.

Предприятието е специализирано в производството на оптоелектронни, радарни и високоточни системи и е част от отбранително-промишления комплекс на Русия.

Припомняме, че атаки имаше срещу Ростов и Белгород и на 25 юли 2026 г.

Същата нощ военна част в Енгелс, Саратовска област на Русия, също бе обхваната от пожар след украинска атака. След преглед на кадри от очевидци анализатор от руския опозиционен Telegram канал ASTRA е установил, че сграда на улица „Енгелс-1“ е в пламъци. Предполага се, че в нея се намира военна част. ОЩЕ: Близо до авиобазата в Енгелс украинците подпалиха сграда на руска военна част. Взривове и пожари в Ростов, Белгород и Луганск (ВИДЕО)