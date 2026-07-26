Първата фаза вече е в ход: Украински военен обяви, че контраофанзивата за деокупацията на Крим е започнала

Атаките на Силите за отбрана срещу транспортната и горивно-енергийната инфраструктура в Крим и по маршрутите, водещи до него, могат да се разглеждат като първа фаза от деокупацията на украинския полуостров. Това мнение изрази в интервю за Канал 24 майор в оставка Олексий Гетман, ветеран от руско-украинската война.

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Според експерта, настоящият подход за деокупация на Крим е бил обсъждан по-рано и предвижда създаване на условия, при които руската военна групировка на полуострова постепенно ще загуби способността си да провежда военни операции поради унищожаване на логистиката. „Въпреки че все пак ще трябва да се проведе наземна операция“, каза Гетман.

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Същевременно той подчерта, че ключовият елемент на подобен сценарий е фактическата блокада на окупирания полуостров. Според него, ако логистичните маршрути бъдат нарушени, руските войски ще бъдат изправени пред ограничени възможности. „Руснаците имат три възможности: или да избягат през все още съществуващия Керченски мост, да се предадат, или просто да умрат, защото нямат друг избор, когато нямат с какво да се бият“, каза той.

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Коментирайки думите на командира на ДГС Робърт Броуди за деокупацията на Крим без класическо нападение, Гетман подкрепи тази оценка и отбеляза, че точно така изглежда една съвременна контраофанзива. „Да, това е деокупацията на Крим. Това е контраофанзива. Просто не изглежда така, както бихме искали“, каза военният експерт.

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Според него, настоящата кампания е пример за асиметрични действия, а началният ѝ етап вече е в ход. „Това е контраофанзивата, която изглежда точно така, поне първата ѝ фаза изглежда точно така“, заключи Гетман.

Ударите по Крим

Украйна започна мащабна въздушна кампания срещу Крим, което доведе до недостиг на гориво, прекъсвания на доставките на храни и широко разпространени прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването, засягащи повече от 70% от жителите.

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Местните жители се оплакват от спад в туризма, празни ресторанти и хаос с горивата, което е довело до разочарование от властите и усещане, че живеят „в каменната ера“. Атаките са насочени към ключови транспортни маршрути и корабоплаване, а анализаторите смятат, че те дават на Украйна допълнително предимство в бъдещи преговори.