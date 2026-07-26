Полицаи застреляха заподозрения за нападението на гей-парада в Берлин

Заподозреният за атаката на парада „Берлин Прайд“ е застрелян по време на полицейска операция в градински комплекс в берлинското предградие Шпандау. Това съобщи телевизия РББ, цитирана от Ройтерс. Полицията в Берлин до момента не е потвърдила тази информация, пише БТА.

"Атака срещу цялото общество"

По-рано днес германският канцлер Фридрих Мерц реагира на кървавото нападение срещу Берлинския Прайд и нарече случая "атака срещу цялото общество", предаде ДПА. "Що за отвратително престъпление в Берлин", написа германският лидер в Екс, часове след като автомобил се вряза в множеството, присъстващо на събитието в парка "Тиргартен". Един човек беше убит, а 16 са ранени. "Стотици хиляди хора от целия свят празнуваха мирно Деня на "Кристофър Стрийт" (ежегодния гейпарад в Берлин)", посочи Мерц. "Те искаха да се отнасяме един с друг толерантно и почтително." "Ние сме отворено (общество) и обичаме свободата – и ще съхраним и защитаваме това", продължи канцлерът. "Това деяние ще бъде разследвано и преследвано най-строго. Мисля за жертвите и техните семейства. Желая на ранените бързо възстановяване и благодаря на всички служители от спешните служби."

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Правителствен говорител съобщи, че Мерц е в тясна връзка с вътрешния министър Александър Добринт и поястоянно е държан в течение от службите за сигурност. "Напълно съм разтърсен от това коварно и отвратително нападение срещу хора, празнуващи мирно", посочи Добринт. "Мисля за жертвите и близките им и за всеки, който е трябвало да стане свидетел на това деяние."

Нападението

Нападател се вряза с автомобил в гейпарада в Берлин (Берлин Прайд) и уби най-малко един човек и рани 16, няколко от тях са в критично състояние. По случая има заподозрян, съобщиха властите тази сутрин, цитирани от ДПА.

Полицейският говорител Флориан Нат заяви, че лицето е известно на властите и се предполага, че е част от ислямистките среди в Берлин. Представителят на органите на реда отказа да даде повече подробности, тъй като разследването все още не е приключило. По първоначални данни на полицията, около 22 ч. снощи бяла кола е блъснала неуточнен брой хора на Прайда в парка "Тиргартен", което е принудило организаторите да отменят по-нататъшните прояви от събитието. Автомобилът след това се е ударил в дърво, а водачът е избягал в неизвестна посока, казаха от полицията. По-късно стана ясно, че нападателят е атакувал хора с хладно оръжие по улиците на столицата.