Турски самолети F-16 ще охраняват въздушното пространство на Естония

Турските военновъздушни сили отново ще допринесат за мисиите по охрана на въздушното пространство в балтийските страни чрез разполагането на пет изтребителя F-16 и 76 души персонал в Естония, съобщава изданието "Хюриет дейли нюз". Турският контингент, който е част от базираната в Диарбекир 181-а авиационна ескадрила, известна още като ескадрила "Пантери", ще бъде разположен във военновъздушната база "Амари" в Естония, уточнява изданието.

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Той ще изпълнява мисии под командването на НАТО в периода от август до ноември, осигурявайки денонощна бърза реакция в отговор на потенциални нарушения на въздушното пространство над балтийския регион, предава БТА.

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Балтийската мисия на НАТО за въздушно патрулиране е постоянна мирновременна операция, която гарантира сигурността на съюзническото въздушно пространство чрез постоянно присъствие на изтребители и екипажи в денонощна готовност за бързо реагиране. Тя се изпълнява, откакто Естония, Латвия и Литва се присъединиха към алианса през 2004 г., напомня изданието.

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Мисията беше разширена през 2014 г., след като Русия анексира Крим. В нейния състав влизат над десет изтребители от три държави членки на НАТО на ротационен принцип, които излитат от две летища в балтийските държави, отбелязва Ройтерс.