Любопитно:

Мъжът трябва да работи цял живот и да не получава пенсия. И да не му лазят по нервите: Руски юрист

23 февруари 2026, 20:10 часа 381 прочитания 0 коментара
Мъжът трябва да работи цял живот и да не получава пенсия. И да не му лазят по нервите: Руски юрист

Мъжът трябва да работи през целия си живот, на него пенсия не му трябва, неговото предназначение в живота е друго. Това казва известният руски адвокат Александър Добровински в свое интервю за руското издание BUSINESS Online, в което обширно развива своите виждания за тайната на мъжкия успех, ролята на мъжете и жените и защо съвременните бракове често се разпадат. Ето какво заявява той:

"Мъжът трябва да работи през целия си живот. Не трябва да има пенсия. Неговото задължение в живота е да гарантира, че жена му и децата му ще живеят по-добре след смъртта му, отколкото той. Това е негово задължение. И нищо повече.

Жената има множество отговорности. Тя трябва да се грижи за къщата. Тя трябва да се увери, че мъжът го тегли към дома. Тя трябва да възпитава децата. И трябва да се увери, че когато съпругът ѝ се върне у дома – независимо дали от работа, война, училище или каквото и да е – той ще бъде посрещнат с радост. Защото той е главата на семейството. На него не бива да му се лази по нервите. Децата трябва да му носят радост."

Още: Путин поздрави руснаците за празника: Ядрените ни оръжия остават приоритет

Добровински добавя в интервюто, че в съвременния свят това вече рядко се случва, но ако можело да се върнат тези стари порядки, всичко щяло да се нареди: "Този патриархален подход, за съжаление, е отживелица. Ако можехме да го върнем, всичко щеше да се върне."

Връзката между Русия и Сърбия: Паравоенните лагери за разпространение на омраза и шпионаж в Европа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия жени пенсия мъже
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес