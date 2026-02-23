Мъжът трябва да работи цял живот и да не получава пенсия. И да не му лазят по нервите: Руски юрист

Мъжът трябва да работи през целия си живот, на него пенсия не му трябва, неговото предназначение в живота е друго. Това казва известният руски адвокат Александър Добровински в свое интервю за руското издание BUSINESS Online, в което обширно развива своите виждания за тайната на мъжкия успех, ролята на мъжете и жените и защо съвременните бракове често се разпадат. Ето какво заявява той:

"Мъжът трябва да работи през целия си живот. Не трябва да има пенсия. Неговото задължение в живота е да гарантира, че жена му и децата му ще живеят по-добре след смъртта му, отколкото той. Това е негово задължение. И нищо повече.

Жената има множество отговорности. Тя трябва да се грижи за къщата. Тя трябва да се увери, че мъжът го тегли към дома. Тя трябва да възпитава децата. И трябва да се увери, че когато съпругът ѝ се върне у дома – независимо дали от работа, война, училище или каквото и да е – той ще бъде посрещнат с радост. Защото той е главата на семейството. На него не бива да му се лази по нервите. Децата трябва да му носят радост."

Добровински добавя в интервюто, че в съвременния свят това вече рядко се случва, но ако можело да се върнат тези стари порядки, всичко щяло да се нареди: "Този патриархален подход, за съжаление, е отживелица. Ако можехме да го върнем, всичко щеше да се върне."

