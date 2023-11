Продават ги за пушечно месо: Мобилизирани руски войници свършват в частни формирования (ВИДЕО)

Войникът е от Абакан, в материала на руската медия е наречен Давид, което не е истинското му име - то е скрито от гледна точка безопасност. Майка му Екатерина разказва историята:

Давид е призован на 26 септември 2022 г. и изпратен в Омск. Според майка му той не е имал намерение да ходи на война, но е служил в армията преди 10 години и има проблеми със зрението.

"От първия ден бяхме шокирани от инвазията ни срещу нашата съседка. Когато тръгна да изпълни дълга си в армията, в призовката пишеше какво да вземе със себе си. В призовката беше написано само, че го вземат на служба. Дори не можех да си представя, че веднага ще бъдат натоварени в автобуси. Очевидно е било възможно да се измъкне оттам, преди да се качи на влака. Умните хора направиха точно това. Но ние не сме умни и отговорни и си платихме за това", казва Екатерина.

Давид преминава през две различни военни поделения, прехвърлен е от Омск в Крим, за да копае окопи, а през април 2023 г. е прехвърлен в Бахмут, въпреки че обещали да го оставят на службата му в ЛНР (Луганска народна република) /в тила/, казва майката на войника.

Според майката командирът на мобилизираните полковник на име Кожанов (също мобилизиран) е продал бойците си на диверсионно-щурмовата бригада "Ветерани", която е част от ЧВК "Редут". Повече за "Редут": Путин сменя "Вагнер" в Африка с частните компании на двама свои олигарси

Думите ѝ се потвърждават отчасти и от призив на роднини на мобилизираните в полк 1440, звено 29593 (в него служи и Давид), отправен през май - ВИДЕО в Телеграм ТУК. Те, като майката на Дейвид, казват, че полкът е преместен от Омск в Крим, а след това в ЛНР и впоследствие в Бахмут. В същото време полковник Кожанов и другите командири остават в щаба в Крим. В резултат на това мобилизираните са обучени от ЧВК Вагнер, след което са прехвърлени в бригадата "Ветерани".

"Във "Ветерани" веднага след пристигането на момчетата им казали, че са платили по 25 000 рубли за всеки от тях: "Получихме прясно месо и ще го използваме. Ако не отидете, ще ви "рециклираме", преразказва историята на сина си Екатерина.

На 19 април Давид се озовава на фронтовата линия близо до Бахмут, месец по-късно е отведен в тила и в края на май е върнат в "подковата" - така войниците наричат ​​позициите на първата линия в тази точка на фронта. "Синът ми бил ранен на 24 май съвсем леко. Там имало тежко ранен мъж, синът му му помогнал да върви. Вечерта, когато изкарали ранените, откарали и сина ми в болницата", разказва Екатерина.

Още в болницата било установено, че по документи Давид е затворник. "Първоначално синът ми не разбрал защо (лекарите) го гледат странно. Тогава доктор попитал колко време е бил извън затвора", разказва майката. "Важни истории" вече писа, че съгласно наредбите на руското военно министерство, бойците в щурмовите отряди "Щурм Z" се обозначават като „категория "К" в придружаващите документи.

Роднини на мобилизирани се свързаха с щаба на Южния военен окръг в Ростов на Дон по този въпрос, но според Екатерина оттам само им казали, че лъжат и отрекли възможността мобилизираните да попаднат в ЧВК.

"Тя [служителка на щаба] се развика, че сме олигофрени и че това не може да се случи. Че нашите мобилизирани там (в ЧВК "Редут") подписват договор по собствено желание, а десантно-щурмова бригада "Ветерани" не е към Московска област", ​​преразказва разговора Екатерина. В същото време Давид не е подписвал никакъв договор като наборник.

В крайна сметка самите лекари коригирали документите на Давид и сега той се е на фронта като мобилизиран, разпределен във военно поделение, към което, според уверенията на военните, е разпределена и бригадата "Ветерани". Нито Давид, нито колегите му искат да продължат да се бият: "Казах му: "Хубаво е да се биеш, когато мислиш, че освобождаваш някого". На това той отговори: "Тук няма хора, които се нуждаят от освобождаване".

Източник: "Важни истории"

Междувременно, журналисти от "Радио Свободна Европа" успяха да видят най-голямото досега известно на която и да е медия гробище на наемници от ЧВК Вагнер. То е в Източна Русия, Новосибирск - там са погребани 368 "вагнеровци" между декември, 2022 година и юли, 2023 година. Те са масово убити при Бахмут - много от загиналите там обаче изобщо не са върнати в родината си.

Междувременно не спират да се публикуват видеоклипове на роднини на руски войници, които се бият на фронта в Украйна - с молби към издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Поредното видео е за звено мобилизирани от 108-ма бригада на руските ВВС - по думите на говорещата на преден план жена, една от роднините на мобилизираните, те се бият над година без почивка, а Путин обещал по 2 седмици отпуск на най-много половин година участие в бойни действия. Тя се оплаква и, че никой не ги чувал, не им обръщал внимание, след като писали един куп жалби и документи.

