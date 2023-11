Путин сменя "Вагнер" в Африка с частните компании на двама свои олигарси

Сега на континента действат ЧВК "Редут" и ЧВК "Конвой". Първата е финансирана от олигарха Генадий Тимченко (основател на частната инвестиционна фирма Volga Group), а втората - от Аркадий Ротенберг, бившия спаринг партньор по джудо на руския диктатор Владимир Путин.

WSJ: Russian PMCs "Redut" and "Convoy", financed by oligarchs Timchenko and Rotenberg, displaced PMC Wagner in Africa after the death of Prigozhin. Deputy Defense Minister Yunus-Bek Yevkurov and GRU officer Andrei Averyanov, who was involved in political assassinations, are now… pic.twitter.com/3v5f28TdVz