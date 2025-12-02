Лайфстайл:

Прецедент в рамките на НАТО: Украйна ще прави военен завод в държава членка (ВИДЕО)

Русия многократно е нападала оръжейни фабрики в Украйна, откакто нахлу в страната през 2022 г., принуждавайки я да търси в чужбина сигурни места за производство на отбранителни материали. Така датски и украински официални лица отбелязаха началото на строителството на съоръжение в датския град Войенс, което ще доставя ракетно гориво на Украйна. Смята се, че това е първият подобен проект в страна членка на НАТО.

„Трябва да помогнем на нашите украински приятели в борбата им за свобода. Те се нуждаят от безопасно място, където да установят производство като това, което създават тук“, заяви датският министър на промишлеността Мортен Бодсков пред AFP в понеделник вечерта, след като направи първата символична копка във Войенс.

Датски официални лица заявиха, че не могат да потвърдят дали обектът, който трябва да започне да произвежда гориво за ракети и дронове през есента на 2026 г., е първият по рода си - други вече може да са били построени тайно в НАТО по съображения за сигурност.

Компанията зад ракетите "Фламинго" изгражда завода

Украинската фирма Fire Point, която разработва дронове и ракетите "Фламинго", изгражда обекта съвместно с датското правителство.

„Трябва да увеличим производството си, което е невъзможно в Украйна“, заяви главният изпълнителен директор на Fire Point Вячеслав Бондарчук. „Ако трябва да изберем страна, бих казал, че Дания е тази, която ни приветства най-добре".

Бодсков добави, че Fire Point ще донесе свои „нови технологии“ в район на западната част на Дания, където вече има процъфтяваща отбранителна промишленост.

Завод в близост до военновъздушна база

Заводът се намира в близост до военновъздушната база "Скридструп", където се провежда обучение на украински пилоти на F-16 и която беше цел на мистериозни полети на дронове в края на септември, заедно с няколко датски летища. Полицията не успя да определи произхода на дроновете, но премиерът Мете Фредериксен посочи с пръст Русия.

Във Войенс някои жители са скептични по отношение на новото съоръжение. Те се страхуват, че заводът ще превърне Дания в „следващата цел на Русия“, предава AFP.

Датските власти обещаха да гарантират сигурността на района. „Не са правени компромиси по отношение на сигурността на производството, разбира се, но и на местната общност“, настоя Бодсков.

Димитър Радев
