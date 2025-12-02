САЩ са скъсали канал за комуникация с германските генерали, координиращи помощта за Украйна

Съединените щати са спрели доставките на някои оръжия за Украйна и са прекъснали един от каналите за пряка комуникация с германските генерали, координиращи помощта за Киев. Това заяви генерал-лейтенантът от Бундесвера Кристиан Фройдинг в интервю за списание The Atlantic. Понастоящем той е командир на германската армия. Преди това е ръководел специална работна група в германското министерство на отбраната, отговаряща за координирането на военната подкрепа за Украйна.

Според генерала - администрацията на американския президент Доналд Тръмп не е предупредила германските партньори, преди да спре доставките на определени видове оръжия за Украйна.

Стоп на преките съобщения между германското военно министерство и Пентагона

Той каза, че доскоро е можел да обменя текстови съобщения с представители на Пентагона денонощно, но този канал вече е преустановен.

Снимка: Getty Images

Фройдинг отбеляза, че сега трябва да се свързва с германското посолство във Вашингтон, за да получи информация, където според него един от служителите „се опитва да намери поне някого в Пентагона“.

Всичко това показва нарастващия изолационизъм на САЩ при администрацията на Тръмп и сочи как Вашингтон оставя "на тъмно" най-важните си европейски съюзници във връзка с войната в Украйна: САЩ крият от Европа най-новата версия на мирния план за Украйна - никой не знае какво пише в него.