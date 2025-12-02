Войната в Украйна:

САЩ са скъсали канал за комуникация с германските генерали, координиращи помощта за Украйна

02 декември 2025, 17:45 часа 347 прочитания 0 коментара
САЩ са скъсали канал за комуникация с германските генерали, координиращи помощта за Украйна

Съединените щати са спрели доставките на някои оръжия за Украйна и са прекъснали един от каналите за пряка комуникация с германските генерали, координиращи помощта за Киев. Това заяви генерал-лейтенантът от Бундесвера Кристиан Фройдинг в интервю за списание The Atlantic. Понастоящем той е командир на германската армия. Преди това е ръководел специална работна група в германското министерство на отбраната, отговаряща за координирането на военната подкрепа за Украйна.

Още: Заради Русия: Германия със секретен военен план

Според генерала - администрацията на американския президент Доналд Тръмп не е предупредила германските партньори, преди да спре доставките на определени видове оръжия за Украйна.

Стоп на преките съобщения между германското военно министерство и Пентагона

Той каза, че доскоро е можел да обменя текстови съобщения с представители на Пентагона денонощно, но този канал вече е преустановен.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Още: Путин: Ако Европа иска да воюва с Русия, готови сме веднага (СНИМКИ)

Фройдинг отбеляза, че сега трябва да се свързва с германското посолство във Вашингтон, за да получи информация, където според него един от служителите „се опитва да намери поне някого в Пентагона“.

Всичко това показва нарастващия изолационизъм на САЩ при администрацията на Тръмп и сочи как Вашингтон оставя "на тъмно" най-важните си европейски съюзници във връзка с войната в Украйна: САЩ крият от Европа най-новата версия на мирния план за Украйна - никой не знае какво пише в него.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Германия Пентагон САЩ война Украйна оръжие Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес