Путин: Ако Европа иска да воюва с Русия, готови сме веднага (СНИМКИ)

Руският диктатор Владимир Путин поднови поканата си към чуждестранните журналисти, включително украинските, да посетят Покровск (наричан от него с руското име Красноармейск) и Купянск, за да се убедят с очите си, че двата града са завладени от руснаците. Руските журналисти, по думите му, вече работят на терен "в Красноармейск" (Покровск), въпреки опасността, а Русия е готова да гарантира безопасността на чуждестранните журналисти и да ги преведе през всички квартали на Красноармейск и Купянск, за да са наясно, че Русия контролира там положението, каза диктаторът.
Значението на превземането на Красноармейск е, че е добър трамплин за решаване на всички задачи на специалната военна операция, каза още диктаторът, упорито продължавайки да нарича почти четиригодишната кървава война "операция".
От украинска страна категорично отричат, че руснаците са успели да превземат Покровск, още по-малко Купянск - Още: Путин пак се размечта за буферна зона в Северна Украйна, Зеленски го парира за Купянск (ВИДЕО)
The Russians released a propaganda video claiming the complete capture of Pokrovsk.— WarTranslated (@wartranslated) December 2, 2025
The General Staff of the Armed Forces of Ukraine has refuted Russian fakes about the "capture" of Pokrovsk and Vovchansk. The situation there is difficult - neither Ukrainian nor Russian forces… pic.twitter.com/kdeoxiCaD5
Европа
Пред журналисти днес Путин заяви още, че Русия няма намерение да воюва с Европа, но ако европейците искат да се бият, Русия е готова "още веднага". Също така той заяви, че "ЕС активно пречи на САЩ и Тръмп да постигнат мир".
"Европа се оттегли от украинския мирен процес", заяви Путин. Европейците, според него, нямали мирен дневен ред и в момента възпрепятствали американските усилия за разрешаване на конфликта.
Европа може да се върне към украинския мирен процес, ако признае реалностите на място, заяви още диктаторът.
Нова заплаха
За ударените в Черно море танкери, превозващи руски петрол, Путин обяви, че в отговор на атаките Русия щяла да засили ударите по украинските пристанища и корабите, които акостират в тях. Ако атаките продължат, Москва щяла да обмисли предприемането на мерки срещу кораби от държави, които помагат на Украйна, заплаши още Путин.
Русия действа хирургически в Украйна; това не е война в буквалния смисъл, каза още диктаторът.
"Украинското ръководство е заето с други въпроси, а не с въпросите на бойните действия. Изглежда, че те живеят в различен свят", бе друго от твърденията на диктатора.
Стив Уиткоф в Москва
Междувременно преди срещата си в Кремъл пратеникът на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф се поразходи из вечерна Москва, където пристигна днес:
⚡️⚡️BREAKING: WHITKOFF AND JARED ARE IN THE KREMLIN— NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2025
They are accompanied by Putin’s adviser Kirill Dmitriev — recognizable by his jacket with the word “Russia” on it.
Before the talks, Whitkoff, Dmitriev, and Donald Trump’s son-in-law took a walk through central Moscow and had… pic.twitter.com/Dmhm1ijgFn