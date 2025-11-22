Променяме правилата: Украинските спецсили показаха как техен дрон сваля руски хеликоптер Ми-8 (ВИДЕО)

За първи път руски хеликоптер Ми-8 е свален във въздуха от дрон за дълбоки удари на Силите за специални операции на Украйна. Видео от операцията публикуваха те самите на страницата си във Facebook. Хеликоптерът е бил свален близо до село Кутейниково в Ростовска област на Русия от дрон FP-1.

"Всяка мисия изисква креативност, от техническите спецификации на използваното средство до планирането и обучението на пилотите. Тази мисия остави врага с много въпроси, отговорите на които знаят само членовете на екипажа на Ми-8, които обаче няма да ги разкажат", пишат в съобщението си от щаба на Специалните сили.

