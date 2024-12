Протестите в Грузия стават все по-мащабни, евродепутати подкрепиха демонстрантите (ВИДЕО)

Делегация на Европейския парламент, която в момента е на посещение в Грузия, се срещна с протестиращи на булевард Руставели в центъра на Тбилиси, където хората демонстрират повече от две седмици. Въпреки нечовешкото отношение, незаконните арести, отвличания, физическо насилие и брутални разпръсквания с използването на сълзотворен газ, лютив спрей и водни оръдия, грузинският народ продължава да е единен, изисквайки връщането на страната по пътя към ЕС , отказвайки да попадне в сферата на влияние на Русия.

It’s impossible to watch this without tears. The EU Parliament delegation, currently visiting Georgia, met with protesters at Rustaveli Avenue in central Tbilisi, where people have been demonstrating for over two weeks. Despite enduring inhumane treatment, unlawful arrests,… pic.twitter.com/btmf6XWSXb

Евродепутатите бяха радушно посрещнати от протестиращи, които пееха химна на ЕС и скандираха "Санкции!" при пристигането им, подчертавайки, че това е единственият език, който управляващите в страната разбират. Демонстрантите благодариха сърдечно за подкрепата и бяха категорични, че няма да се откажат от битката си за европейско бъдеще на Грузия.

Протестът се провежда за 15-а поредна вечер в страната. "Грузия е Европа", категорични са демонстрантите, които носят знамена на Европейския съюз.

От днес към протеста се присъединиха и IT специалистите в страната. Очаква се за европейско бъдеще да се обявят открито и медицинските работници в Грузия.

NGnewsgeorgia reports that IT specialists have joined the protest in Georgia.



The slogans remain the same: the release of detained protesters, new elections, and the return of the country to the European path. In the evening, it is expected that medical professionals will also… pic.twitter.com/wFa8pR29n6