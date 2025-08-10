Юноша на Юнайтед засенчи блестящия дебют на новите в Ливърпул! Палас спечели „Къмюнити Шийлд“

Носителят на ФА Къп Кристъл Палас спечели „Къмюнити Шийлд“! "Орлите" надделяха срещу Ливърпул след дузпи (2:2 в редовното време). При 11-метровите наказателни удари шоуто направи юношата на Манчестър Юнайтед Дийн Хендерсън. Вратарят отрази два изстрела - на Мак Алистър и Харви Елиът, а Мохамед Салах също не намери целта. Трите пропуска на мърсисайдци бяха с един повече от тези на съперника, което костваше загубен финал.

Ливърпул загуби от Кристъл Палас

Преди двубоя имаше минута мълчание за Диого Жота и брат му Андре Силва, които загинаха след катастрофа. Иначе момчетата на Слот стартираха по-добре. Новите попълнения Виртц и Екитике комбинираха, за да може вторият да открие резултата с хубав изстрел. Малко по-късно "орлите" получиха правото да изпълнят дузпа за фал на Ван Дайк срещу Сар. Зад топката застана Матета, който възстанови паритета.

В средата на полувремето друг нов на "Анфийлд" - Фримпонг, отново изведе мърсисайдци напред по нестандартен начин. Негов опит за центриране попадна в мрежата - 2:1. През втората част Ливърпул пропусна няколко добри шанса чрез Екитике. Кристъл Палас отвърна с две положения, при които Алисон демонстрира невероятен рефлекс. Натискът обаче се засили и бе материализиран от Сар за 2:2 в 77-ата минута. До изтичането на редовното време Дейвини пропиля възможност да сложи точка на спора.

Така се стигна до дузпи. Първата беше изпълнено от Ливърпул. Звездата Мохамед Салах стреля високо в аут. Матета не сгреши и изведе Палас напред. Хендерсън пък отрази шута на Мак Алистър, което беше последвано от пропуск на Езе. Гакпо вкара за равен. Исмаила Сар изведе "орлите" напред. Дойде ред на Елиът, който бе спрян от Хендерсън. Соса уцели напречната греда, докато Собослай бе точен. Така всичко бе в краката на Дивейни, който безапелационно преодоля Алисон. Титлата е за Палас!

