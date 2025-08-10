Внезапни наводнения удариха Китай (ВИДЕО)

Най-малко 15 души загинаха, а десетки други са в неизвестност, след като внезапни наводнения удариха окръг Юджонг в северозападната провинция Гансу в Китай, предаде BBC, позовавайки се на съобщения на местните власти. Рекордни валежи заляха северната и южната част на Китай през последните седмици, което метеоролозите описват като екстремно време, свързано с изменението на климата. Проливните дъждове и наводненията са убили най-малко 60 души в Северен Китай, включително Пекин, от края на юли до сега, допълва Al Jazeera.

Властите търсят изчезналите

Президентът Си Дзинпин призова за цялостни спасителни усилия за намиране на изчезналите. Въздушни кадри от региона показват широко разпространени щети.

The flood disaster in #China: Pay attention to the high water level in the city of Zhouzhou in Hebei Province, according to the authorities there it is an amount of rain and floods that have not occurred in the last 132 years, we are talking about close to 1000 mm in a few days. pic.twitter.com/W760czfs7K — Jack Straw (@JackStr42679640) August 6, 2023

Поради „честите случаи на екстремни метеорологични условия", Си нареди на всички региони „решително да преодолеят самодоволството" и да засилят усилията си за идентифициране на рисковете, добави телевизионният оператор. Кадри, споделени от китайските пожарни власти в социалната мрежа Weibo, показват спасители, които насочват хора през бързащата сива вода в едно село. Снимки, публикувани от правителството на Гансу, показват пътища, покрити с тиня и големи камъни.