Войната в Украйна:

Внезапни наводнения удариха Китай (ВИДЕО)

10 август 2025, 19:16 часа 437 прочитания 0 коментара
Внезапни наводнения удариха Китай (ВИДЕО)

Най-малко 15 души загинаха, а десетки други са в неизвестност, след като внезапни наводнения удариха окръг Юджонг в северозападната провинция Гансу в Китай, предаде BBC, позовавайки се на съобщения на местните власти. Рекордни валежи заляха северната и южната част на Китай през последните седмици, което метеоролозите описват като екстремно време, свързано с изменението на климата. Проливните дъждове и наводненията са убили най-малко 60 души в Северен Китай, включително Пекин, от края на юли до сега, допълва Al Jazeera.

Властите търсят изчезналите

Президентът Си Дзинпин призова за цялостни спасителни усилия за намиране на изчезналите. Въздушни кадри от региона показват широко разпространени щети.

Поради „честите случаи на екстремни метеорологични условия“, Си нареди на всички региони „решително да преодолеят самодоволството“ и да засилят усилията си за идентифициране на рисковете, добави телевизионният оператор. Кадри, споделени от китайските пожарни власти в социалната мрежа Weibo, показват спасители, които насочват хора през бързащата сива вода в едно село. Снимки, публикувани от правителството на Гансу, показват пътища, покрити с тиня и големи камъни. ОЩЕ: Расте броят на жертвите на наводненията в Северна Румъния (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Китай Валежи наводнения Си Дзинпин
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес