Руският президент Владимир Путин отново предупреди европейските страни за въвеждането на европейски войски на украинска територия би означавало война с Русия. „Към какво тласкат народите си сега? Към война с Руската федерация? Сега говорят за това как обмислят изпращането на войски в Украйна. Това означава война с Русия", предупреди той.
Путин обаче бе категоричен, че не възнамерява да напада Европа. "Русия не заплашва и не възнамерява да заплашва европейските страни. Грешките на Европа в енергийния сектор ще доведат до още по-високи цени на газа за европейците“, каза той.
Putin:— Clash Report (@clashreport) September 11, 2026
Russia does not threaten and has no intention of threatening European countries. pic.twitter.com/3XTbcKCmRe
Путин твърди, че Русия продава енергийни ресурси на цени, определени от пазара. „Вярвам, че всичко, което се случва сега в Европа като цяло, е резултат от системни грешки, допуснати от така наречения Запад, или по-точно от западните глобалисти в сферата на политиката, сигурността и икономиката. Всеки прави грешки: ние самите сме правили много, както и останалият свят. Но проблемът с глобалисткия Запад е, че след края на Студената война и разпадането на Съветския съюз, те си въобразиха, че са на върха на Олимп и, очевидно, повярваха в собствената си вседозволеност и непогрешимост. И започнаха да умножават тези грешки. Русия няма основания за конфликт с Европа; всичко беше решено след Втората световна война“, заяви Путин.
Putin on the AfD’s election victory in Saxony-Anhalt:— Clash Report (@clashreport) September 11, 2026
I think that everything currently happening in Europe as a whole is the result of systemic mistakes made by the so-called West, or, more precisely, by Western globalists in the areas of politics, security, and the economy.… pic.twitter.com/efpDzHR3dx
Според него, населението на Европа уж осъзнава, че „техните лидери ги тласкат към война с Русия, което обяснява последните резултати на AfD на германските избори“. Според него, спадът в германската производство и индустрия възлиза на 8 на сто. "Това за тях е значителна цифра", каза той.
Putin on Germany:— Clash Report (@clashreport) September 11, 2026
In the leading economy of the eurozone — I won’t point fingers — industrial production has fallen by 8% over the past several years.
For them, that is a very significant amount. pic.twitter.com/j4r5AYbK9b