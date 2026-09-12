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Путин: Изпращането на войски в Украйна означава война с нас, не възнамеряваме да нападаме Европа (ВИДЕО)

12 септември 2026, 1:10 часа 982 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Телеграм
Путин: Изпращането на войски в Украйна означава война с нас, не възнамеряваме да нападаме Европа (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин отново предупреди европейските страни за въвеждането на европейски войски на украинска територия би означавало война с Русия. „Към какво тласкат народите си сега? Към война с Руската федерация? Сега говорят за това как обмислят изпращането на войски в Украйна. Това означава война с Русия", предупреди той.

Путин обаче бе категоричен, че не възнамерява да напада Европа. "Русия не заплашва и не възнамерява да заплашва европейските страни. Грешките на Европа в енергийния сектор ще доведат до още по-високи цени на газа за европейците“, каза той.

Путин твърди, че Русия продава енергийни ресурси на цени, определени от пазара. „Вярвам, че всичко, което се случва сега в Европа като цяло, е резултат от системни грешки, допуснати от така наречения Запад, или по-точно от западните глобалисти в сферата на политиката, сигурността и икономиката. Всеки прави грешки: ние самите сме правили много, както и останалият свят. Но проблемът с глобалисткия Запад е, че след края на Студената война и разпадането на Съветския съюз, те си въобразиха, че са на върха на Олимп и, очевидно, повярваха в собствената си вседозволеност и непогрешимост. И започнаха да умножават тези грешки. Русия няма основания за конфликт с Европа; всичко беше решено след Втората световна война“, заяви Путин.

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Според него, населението на Европа уж осъзнава, че „техните лидери ги тласкат към война с Русия, което обяснява последните резултати на AfD на германските избори“. Според него, спадът в германската производство и индустрия възлиза на 8 на сто. "Това за тях е значителна цифра", каза той.

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Европейски съюз Владимир Путин Алтернатива за Германия война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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