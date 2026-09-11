САЩ атакуват Международния наказателен съд, защото не познават неговата дейност: Прокурор

Атаките на администрацията на американския президент Доналд Тръмп срещу Международния наказателен съд (МНС) се дължат на непознаване на дейността на съда. Това заяви главният прокурор на МНС.

В ексклузивно интервю, първото от встъпването му в длъжност, Маме Мандиайе Нианг каза още, че МНС вече подготвя алтернативни технически решения в очакване на нови американски санкции срещу институцията, пише Франс прес.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обеща да разбие МНС "тухла по тухла". Международната съдебна инстанция, която съди извършителите на най-тежките престъпления в света, беше определена от Рубио като "непоносима заплаха за американския суверенитет". "Когато чуете цялата тази реторика от страна на Рубио, оставате с впечатлението, че има някои елементи, които са резултат от неразбиране", подчерта главният прокурор Нианг.

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"Нямаме интерес и намерение да накърняваме или нарушаваме суверенитета на държавите. Осъзнаваме пределно ясно, че не можем да играем ролята на световна полиция", допълни още сенегалският прокурор.

Вашингтон наложи поредица от санкции срещу високопоставени представители на МНС, след като международната институция издаде заповед за арест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Окончателно: Отстраниха от длъжност Главния прокурор на МНС