Илиан Илиев изригна срещу играчи без психика: Събираме мъртъвци в съблекалнята!

Треньорът на Черно море Илиан Илиев бе изключително критичен към своите футболисти след равенството 2:2 с Локомотив София на "Тича" в среща от 9-ия кръг на Първа лига. "Моряците" водеха с два гола и имаха числено предимство след червения картон на Божидар Кацаров, но вместо да стигнат до победата, допуснаха две попадения през второто полувреме. Илиев не спести критики към характера на отбора и пое цялата отговорност за случилото се.

Илиан Илиев: Престъпление е да не си вземеш този мач

"Трудно е да се обясни това, което се случи. Още когато стана изгонването, казах, че това не е добре, защото знам манталитета на хората в съблекалнята", заяви наставникът. Най-тежките му думи бяха насочени към начина, по който Черно море е изпуснал двубоя. "Локомотив тръгна напред, нямаха какво да губят и взеха най-малкото, което можеха да вземат. От наша страна е престъпление да не си вземеш този мач", категоричен бе Илиев.

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"Направих компромиси с играчи и сега ми се връща"

Той обаче не прехвърли вината върху футболистите и пое отговорност за решенията си. "За всичко, което се случва, съм виновен аз. Събираме мъртъвци в съблекалнята, повечето от тях компромисно. Направих много компромиси с много неща и това се връща като бумеранг", призна треньорът.

Илиев бе особено остър относно психическата устойчивост на своите играчи. "Аз съм виновен, че събираме хора, които нямат характер", каза той и добави: "Психиката не можеш да я поправиш. Такъв се раждаш и такъв си заминаваш."

Варненци имат само една победа от началото на сезона и остават в долната част на класирането в Първа лига. Следващото изпитание за Черно море е гостуване на Арда.

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