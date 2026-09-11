Лукашенко ще "разтърси" армията на Беларус, не изключва мобилизация

Беларуският диктатор Александър Лукашенко потвърди плановете за продължаване на проверките на бойна готовност в армията пред журналисти на полигона за смесени въоръжения "Обуз-Лесновски", съобщи на 11 септември държавната информационна агенция БелТА. На лидера на страната, която е съюзник на Русия, му бе зададен въпросът дали има задача за проверка на целия блок за сигурност, като се има предвид мащабната проверка на Въоръжените сили, проведена в началото на годината, а сега - и на Вътрешните войски на Министерството на вътрешните работи.

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"Армията трябва да бъде разтърсена, подготвяме се за война, за да няма такава"

„Както вече казах с прости думи - армията трябва да бъде разтърсена, време е. Цялата армия. Ще проверим всички. Дори до етап на мобилизация“, заяви той.

⚡️ Lukashenko says he will “shake up” the army and does not rule out mobilization



“The army needs to be shaken up. The time has come. The entire army. We will check everyone — even to the point of mobilization,” Belarusian dictator Alexander Lukashenko said.



The inspection is… pic.twitter.com/YuIIGWuoLC — NEXTA (@nexta_tv) September 11, 2026

Александър Лукашенко даде пример, че в момента по негова заповед се проверява артилерийска бригада, а преди това бяха проверени танкови и моторизирани стрелкови подразделения.

„Правим всичко така, както би било по време на война“, заяви диктаторът. „Подготвяме се за война, за да няма такава“, добави той.

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Любопитното е, че неговият най-голям съюзник, руският диктатор Владимир Путин, не приема същото обяснение, дадено от НАТО - че Алиансът се превъоръжава за бъдеща война срещу Руската федерация, за да не смее тя да атакува страните от отбранителния съюз, както го стори с Украйна.