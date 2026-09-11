Войната в Украйна:

Лукашенко ще "разтърси" армията на Беларус, не изключва мобилизация

11 септември 2026, 15:06 часа 767 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Лукашенко ще "разтърси" армията на Беларус, не изключва мобилизация

Беларуският диктатор Александър Лукашенко потвърди плановете за продължаване на проверките на бойна готовност в армията пред журналисти на полигона за смесени въоръжения "Обуз-Лесновски", съобщи на 11 септември държавната информационна агенция БелТА. На лидера на страната, която е съюзник на Русия, му бе зададен въпросът дали има задача за проверка на целия блок за сигурност, като се има предвид мащабната проверка на Въоръжените сили, проведена в началото на годината, а сега - и на Вътрешните войски на Министерството на вътрешните работи.

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"Армията трябва да бъде разтърсена, подготвяме се за война, за да няма такава"

„Както вече казах с прости думи - армията трябва да бъде разтърсена, време е. Цялата армия. Ще проверим всички. Дори до етап на мобилизация“, заяви той.

Александър Лукашенко даде пример, че в момента по негова заповед се проверява артилерийска бригада, а преди това бяха проверени танкови и моторизирани стрелкови подразделения.

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„Правим всичко така, както би било по време на война“, заяви диктаторът. „Подготвяме се за война, за да няма такава“, добави той.

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Любопитното е, че неговият най-голям съюзник, руският диктатор Владимир Путин, не приема същото обяснение, дадено от НАТО - че Алиансът се превъоръжава за бъдеща война срещу Руската федерация, за да не смее тя да атакува страните от отбранителния съюз, както го стори с Украйна.

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Беларус Александър Лукашенко мобилизация война Украйна беларуска армия
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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