Руски представител ще присъства на срещата на министрите на енергетиката на Г-20 в Хюстън следващата седмица, съобщи говорител на Белия дом пред Ройтерс. Припомняме, че през август САЩ приветстваха министъра на финансите Антон Силуанов на срещата на Г-20 в Северна Каролина. Това беше първото лично присъствие на руски финансов министър на форума от началото на войната в Украйна.

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Срещата на министрите на енергетиката на Г-20 ще се проведе от понеделник до сряда и ще включва американски представители, включително министъра на вътрешните работи Дъг Бургъм, министъра на енергетиката Крис Райт и говорителя на Белия дом Джарод Аген. Белият дом все още не е обявил кой от Русия ще участва в срещата следващата седмица.

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Очаква се на събитието да присъстват и представители на енергийния сектор от Европа и Азия. Според оценките на одиторите, публикувани този месец, усилията на Европейския съюз за постигане на независимост от руския петрол и газ са в застой, а регионът навлиза в зимата с необичайно ниски запаси от газ.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел „чудесен“ разговор с руския президент Владимир Путин по-рано тази седмица и че руският лидер иска да постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна.