Влак дерайлира във Франция, десетки са ранени (ВИДЕО)

Влак дерайлирал в Северна Франция, 20 души са ранени. Това съобщи френският министър на транспорта Филип Табаро в пост в социалните мрежи.
On Friday evening, September 11, 2026, a regional TER passenger train derailed near Cléon in Seine-Maritime (Normandy), in northwestern France.— T_CAS videos (@tecas2000) September 11, 2026
The incident occurred between 7:30 and 7:45 p.m. local time on the Rouen–Caen line.
The train was carrying approximately 180 to 200… pic.twitter.com/7y2jEZUpli
Във влака е имало 180 пътници. Инцидентът е станал близо до град Клеон в Нормандия. Причините за случилото се се разследват.
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