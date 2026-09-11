Спорт:

Влак дерайлира във Франция, десетки са ранени (ВИДЕО)

11 септември 2026, 23:14 часа 350 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images/Guliver
Влак дерайлира във Франция, десетки са ранени (ВИДЕО)

Влак дерайлирал в Северна Франция, 20 души са ранени. Това съобщи френският министър на транспорта Филип Табаро в пост в социалните мрежи.

Във влака е имало 180 пътници. Инцидентът е станал близо до град Клеон в Нормандия. Причините за случилото се се разследват.

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Франция влакова катастрофа дерайлирал влак
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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