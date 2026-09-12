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Нов пожар в склад за боеприпаси на "ЕМКО", огънят се вижда от километри

12 септември 2026, 0:50 часа 995 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Нов пожар в склад за боеприпаси на "ЕМКО", огънят се вижда от километри

Пожар избухна в склад за боеприпаси на "ЕМКО" в района на село Царева ливада. Управителят на военния завод Славчо Димиев потвърди за БНТ, че в склада, който се намира на около 4 - 5 км от населеното място тази вечер е избухнал пожар. По негови данни няма опасност за служителите. В помещението се съхраняват боеприпаси и барут.

Хората в района са чули взривове. Към този час няма информация за пострадали хора. Най-близкото населено място се намира на повече от километър от склада, съобщиха от МВР. Към момента няма опасност за хората в района.

Три екипа на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" следят ситуацията на място. Районът е отцепен.

Пожарът, който се вижда от Велико Търново, е избухнал около 23.20 ч. в склад на военен завод, който се намира между Трявна и Царева ливада, написа в профила си във фейсбук кметът на Велико Търново Даниел Панов.

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"Кметовете на с. Шемшево, с. Буковец и с. Пушево са обходили районите около населените места. На територията на община Велико Търново няма огнища. Районът е проверен и от пожарната", посочва той.

Пореден пожар в склад на ЕМКО

Това е втори случай на пожар в склад на ЕМКО в рамките на месец- Припомняме, че на 10 август след инцидент в склад за боеприпаси на ЕМКО ООД край село Белица, община Трявна, последваха взривове в част от складовете. Първоначално бе съобщено за пожар в камион и последвали взривове. Районът бе отцепен, активирана бе системата BG-Alert, бяха предприети и превантивни действия за евакуация на населението в близост до обекта. И тогава нямаше жертви и пострадали. След взривовете възникна горски пожар, който се разпространи извън района на предприятието.

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От ЕМКО заявиха, че изключват човешка грешка като причина за инцидента. По-късно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че към момента няма данни за външна намеса. Окръжна прокуратура – Габрово ръководи досъдебното производство за изясняване на причините за пожара и размера на щетите.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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