Лукашенко: Богатата Америка да ни върне парите

Александър Лукашенко заяви днес, че Беларус вече продава поташ (калиев карбонат) – един от основните си продукти за износ – на САЩ. "В момента товарим калий – продаваме го на САЩ", заяви Лукашенко, цитиран от беларуската държавна информационна агенция "Белта".

"Обаче ни върнете дължимото. 43–44 милиона долара от нашите средства са блокирани в "Ситибанк". Компанията, с която си сътрудничехме, е изплатила парите. Те са блокирани в богатата Америка. Моля ви, върнете ни тези пари", каза още Лукашенко.

През миналата година отношенията на Беларус със САЩ се затоплиха след поредица от освобождавания на политически затворници. При едно от тях САЩ заявиха, че ще отменят санкциите срещу беларуския калиев карбонат, който е съставка в торовете. Санкциите на ЕС все още са в сила.

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