Русия изравни предимството: Само със смелост и иновации Киев вече няма да издържи

Русия променя стратегията си, за да компенсира предимствата на Украйна и затова настоящата военна стратегия на Киев вече не е подходяща за това, което предстои. За четирите и половина години война най-голямото предимство на Украйна бе способността ѝ да се адаптира и да внедрява иновации. Днес обаче това предимство бързо се изпарява. Този тревожен анализ на Ерик Шмид, бившият изпълнителен директор на Google, излезе в The Washington Post, малко след като Шмит се върна от поредното си пътуване до Украйна.

"Пътувал съм до Украйна нееднократно по време на дългата ѝ война с Русия, помагайки на украинската армия да разработва авангардни технологии за бойни действия. Сега обаче се върнах от последното си пътуване по-загрижен, отколкото съм бил от най-ранните дни на войната", пише Шмид и пояснява защо.

Русия значително подобри уменията си в тази война и днес се движи към всеобхватна война, мобилизирайки всичко възможно, като целта й е да бомбардира Украйна до пълно подчинение.

През цялата война досега Украйна противостоеше като успяваше да разработва нови оръжия - например, прехващачи, които да ликвидират многобройните руски "Шахед"-и. Но Русия също не стоеше на едно място и създаде по-бързи, реактивни дронове, които са много по-трудни за прехващане. В момента Русия се опитва да разположи в орбита спътници, с които да се конкурира със Starlink, пише Шмид. (Едно уточнение: Става въпрос за руската програма "Рассвет". Само че украинците са наясно с опасността от развиването на този проект и вземат мерки. Неслучайно на 15 август поразиха с ракети "Фламинго" ракетно-космическия център "Прогрес" в Самарска област, който отговаря за изграждането на ракетите-носители "Союз", с които руснаците се опитват да изстрелват в Космоса руските сателити - аналог на Starlink. За сериозното буксуване на руския план излязоха и други данни: Гравитацията го влече: Руският Starlink гледа как да се разбие, не как да полети - бел.ред.).

Ерик Шмид добавя, че за да устои Украйна, вече не е достатъчно просто съюзниците да й предадат оръжие. Тя има нужда от промишлен мащаб за производство на оръжия и затова е необходимо Западът да мобилизира колективните си ресурси така, че да надмине капацитета на Русия, която е стъпила на изцяло военна икономика. За бъдеща война с НАТО: Германия разкри как Русия трупа излишък от оръжия

Тази война не е статична, а е най-бързо развиващата се технологична конкуренция, която някога сме виждали, казва Шмид. Една иновация може стане безполезна само в рамките на няколко месеца. Така например, един много ефективен нов дрон може да спре да върши работа след като противникът разработи устройство за заглушаване, промени използваните радиочестоти или промени тактиката по друг начин. И тогава цикълът на адаптация започва отново.

Украйна управлява този процес възхитително, но иновациите сами по себе си са недостатъчни, за да се реши проблемът с мащабирането на производството, предупреждава той. Прекрасно е, че тя създава няколкостотин усъвършенствани дрона, но за да промени хода на войната на нея са й необходими няколкостотин хиляди такива дрона.

Украйна има инженери, решителност, смелост и новаторски дух, но й липсва именно индустриалният мащаб и това могат да й осигурят само западните ѝ партньори. На Украйна спешно й трябват инвестиции за разширяване на производствения й капацитет. Западът трябва да гледа на украинската отбранителна промишленост като на продължение на своята собствена и съвместно с нея да произвежда оръжия, е предупреждението на Шмид.

Повече от четири години Украйна понася удари, които биха сломили много държави. Тя отказва да се предаде. Но хваленето на устойчивостта на Украйна не е стратегия и само смелостта не е достатъчна, за да спечели тази война.

Украйна спечели четири години и половина за Запада с цената на кръвта на своите войници и изобретателността на своите инженери. Западът не бива да я остави сама поредна зима, в която Русия ще хвърли всичко, за да я унищожи, завършва Ерик Шмид.

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