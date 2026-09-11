Песков: Литва може да попадне под прицела на ядрения ни арсенал

Kремъл предупреди Литва, че територията ѝ може да попадне под прицела на руския ядрен арсенал, ако Вилнюс реши да приеме на своя територия западни ядрени оръжия. "Ако на тази територия бъдат разположени ядрени оръжия, насочени срещу нас, тогава и територията на тази държава ще попадне под прицела на нашите ядрени оръжия", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

По-рано тази година Литва обяви намерението си до края на годината да премахне от конституцията си забраната за разполагане на ядрени оръжия на територията на страната. По-конкретно да отпадне член 137 от Конституцията, приет през 90-те години след разпадането на СССР, който забранява разполагането на оръжия за масово унищожение и чужди военни бази на литовска територия. През юли 2026 г. президентът Гитанас Науседа и лидерите на парламентарните групи постигнаха пълно съгласие, че този член е остарял и поставя Литва в "сива зона" спрямо останалите членки на НАТО.

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Парламентарната комисия по правни въпроси вече одобри с 7 на 2 гласа отмяната на забраната. Председателят на Сейма (парламента на Литва) Юозас Олекас обяви, че есенната сесия ще бъде удължена до януари 2027 г., за да се приеме конституционната промяна. По закон за промяна в конституцията са необходими две последователни гласувания с мнозинство от поне 94 депутати (от общо 141), с интервал от поне три месеца между тях.

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