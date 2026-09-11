Илия Лазаров: СДС няма да подкрепи двойката Кандев-Гюров, нямат качествата да бъдат президент и вицепрезидент

СДС няма да подкрепи двойката Кандев - Гюров, но не заради ГЕРБ, а защото според нас нямат качествата да бъдат президент и вицепрезидент. Това каза в "Панорама" по БНТ председателят на СДС Илия Лазаров. Партията ще даде възможност на членовете си да гласуват по съвест на вота на 25 октомври. "В началото на октомври ще имаме Национален съвет. В края на този месец ще имаме Национален изпълнителен съвет, на който ще вземеме решения. Но със сигурност мога да ви кажа, че Гюров и Кандев няма да бъдат подкрепени от нас“, каза Лазаров.

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Той напомни, че има и други кандидатури. „Да не забравяме, има доста кандидатури. Имаме и Николай Ненчев, имаме бившия министър Христанов. Част от нашите членове го харесват. Така че най-вероятно ще вземем решение да се гласува по съвест, като категорично няма да споделяме това, че Гюров и Кандев да ги подкрепим по простата причина, че те нямат лични качества за това нещо", каза още председателят на СДС.

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Отказът на СДС да участва в президентските избори се дължи най-вече на факта, че няма общ десен кандидат. "Представяхме си го това под формата на разговори, които да започнат по някакъв начин между всички тези сили, които са, да кажем, център-дясно, център-ляво, защото "Продължаваме Промяната", примерно, и "Да, България" са център-ляво, те са леви либерали, да седнем заедно, да обсъдим как да бъде и как по най-добрия начин да излъчим", каза той.

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Местната власт е това, което държи СДС живо, каза още Илия Лазаров. "Специално сме започнали да работим най-вече за местните избори догодина, където ни е голямата цел. Ние в момента сме доста добре вкоренени, да кажем, в местната власт. Ние, например, имаме два областни кмета - в Монтана и във Видин, като Златко и Живко в Монтана от 1999 г. без прекъсване до ден днешен е бил конкурент с ГЕРБ и е побеждавал. Два мандата подред във Видин печелим. Преди това пак сме печелили във Видин. Имаме в Карлово също добър кмет", обясни Лазаров.

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Основният ни противник, това е - говоря идеологически - това са левите партии като такива. "Прогресивна България" тепърва ще се изяснява каква е точно. Аз лично смятам, че в по-голямата си степен тя е лява партия по, така да се каже, по хората, които влязоха вътре, допълни Лазаров. Всяко едно общество трябва да се крепи и на левия, и на десния крак. И да се редуват тези два крака, иначе не може да ходите. Така че те са ни основният опонент на нас, както се казва - левицата.