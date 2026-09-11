Украйна "навести" два завода от военната машина на Путин - единия с ракети "Фламинго" (ВИДЕО)

Химическият завод „Азот“ на „Уралхем“ в Березники, Пермския край на Руската федерация, беше атакуван от Украйна на 11 септември, потвърди местният губернатор, а анализ на руския опозиционен канал ASTRA го потвърди с геолокализация. Продуктите на предприятието се използват, наред с другото, за производство на барут и взривни вещества. От обекта се издигна дим, както се вижда от видеозапис на очевидец, публикуван от проукраинската мониторингова група Exilenova+.

Работници от завода съобщиха за експлозии и спиране на производството. По-рано в Березники няколко часа звучаха сирени, каналите за наблюдение съобщиха за безпилотни летателни апарати над Пермския край, а Министерството на отбраната на Русия съобщи за сваляне на дронове над региона. От 5:00 ч. московско време бяха наложени ограничения на летище „Большое Савино“ (Перм). Сирени имаше и в Соликамск. В Березники пък бяха отменени учебните занятия, болниците бяха затворени, а промишлените предприятия не работят.

Филиалът „Азот“ на АД „Уралхем“ е правен правоприемник на химическия завод в Березники и произвежда амоняк, азотна киселина, амониев и калиев нитрат, урея, нитритно-нитратни соли и други химически продукти. Азотната киселина се използва от предприятия от отбранителната промишленост за производството на взривни вещества и барут, включително Пермският завод за барут, Уралският завод в Соликамск, Химическият завод в Алексин и Заводът за олеум в Бийск. В „Азот“ работят 2500 души.

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Преди това филиалът „Азот“ на АД „Уралхем“ в Березники беше атакуван през октомври 2025 г. Губернаторът на Пермския край съобщи за атаката с дронове срещу две предприятия в региона. „В северните територии на региона се провежда масивна атака. Силите за противовъздушна отбрана и мобилните противопожарни екипи отблъскват ударите с дронове. До момента нашите войски са свалили 36 безпилотни летателни апарата. Всички те са се разбили в ненаселени райони. Атаката е засегнала и две промишлени съоръжения. Няма жертви. Качеството на въздуха се следи. Службите за спешна помощ работят на място“, написа в Telegram Дмитрий Махонин, губернатор на Пермския край.

Удар с ракети "Фламинго" удариха химическия завод във Волгоград

Украинският производител на дронове и ракети Fire Point потвърди, че дрон е унищожил склада на руския онлайн магазин "Озон" в Саратов, и съобщи, че ракети"Фламинго" са поразили химическия завод „Волгоградпромпроект“ във Волгоград.

„Снощи Силите за отбрана използваха дронове FP-1, за да унищожат още един складов комплекс на "Озон" – този път в Саратов. Унищоженият склад е заемал площ от 85 000 квадратни метра. Комплексът беше предназначен за съхранение на над 30 милиона единици стоки“, съобщи Fire Point, след като и по-рано се разбра за нападението срещу обекта.

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Компанията обяви също така успешна атака с крилати ракети FP-5 "Фламинго" срещу химическия завод „Волгоградпромпроект“ във Волгоград, която доведе до пожар. „ООД „Волгоградпромпроект“ е обект на санкции от страна на САЩ, тъй като работи за руския военнопромишлен комплекс. Компанията произвежда катализатори за горене, съдържащи фероцен, и разработва технологии за химическо производство. "Украинските санкции, както винаги, се оказаха най-ефективни", се казва в изявлението на Fire Point, която стои зад дроновете FP-1 и FP-2 и крилатите ракети „Фламинго“.

По-рано имаше геолокализация, която установи, че е избухнал пожар в логистичния център на „Озон“ в Саратов. Властите съобщиха, че няма пострадали. Пресслужбата на компанията каза, че временно не приемат и не доставят нови поръчки на клиенти в Саратов и околностите.

Сутринта на 11 септември губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи, че в резултат на украинска ракетна атака във Волгоград и околностите са ранени двама души, а жилищен блок и промишлен обект са пострадали. Той не уточни точно коя компания е била мишена.

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Руска атака по бензиностанция в Киев, има жертви

Освен ударения жилищен блок, в Киев бе поразена и бензиностанция вследствие на руска въздушна атака.

Двама души загинаха, а броят на ранените се увеличи до осем в резултат на нападението, обяви кметът Виталий Кличко. Шестима от ранените са били хоспитализирани. По-рано градоначалникът съобщи за две атаки срещу бензиностанция в район Оболонски и една в район Днепровски.

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