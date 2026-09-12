Ескалация в Близкия изток отново застрашава петролния пазар – йеменските хути превзеха ключов остров в Червено море. Бунтовническата групировка обяви, че международните петролни доставки са в безопасност с изключение на танкерите на Саудитска Арабия. По-голямата част от петролния износ на Рияд за азиатския пазар минава през Червено море, след като войната в Иран блокира Ормузкия проток.

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Над 46 000 души са напуснали домовете си, след като тази седмица гражданската война в Йемен ескалира. В рамките само на няколко дни подкрепяните от Иран хути успяха да превземат ключовия пристанищен град Мока. Групировката извърши и редица удари по военни бази и цивилна инфраструктура в Саудитска Арабия.

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