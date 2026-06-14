НА ЖИВО: Австралия наказа Турция след грешка, 1:0 за островния континент

Австралия и Турция играят при резултат 1:0 във Ванкувър в мач от група D на Мондиал 2026. В 27-мата минута Иранкунда наказа груба грешка след атака на Турция и бърза контраатака на Австралия доведе до откриване на резултата.

В 6-ата минута Арда Гюлер отправи първия удар в мача, който обаче бе неточен.

Монтела става едва вторият треньор след Шенол Гюнеш, който е водил Турция както на Европейско, така и на Световно първенство.

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Австралия игра осминафинал в Катар, където загуби с 1:2 от бъдещия световен шампион Аржентина. "Кенгурутата" записаха две победи в едно издание за първи път.

Статичните ситуации вероятно ще играят ключова роля в този мач. Само Чехия (седем) отбеляза повече голове от корнери от Турция (пет) по време на квалификациите, докато осемте попадения на Австралия от корнери и непреки свободни удари бяха подобрени единствено от Катар (11).

Това ще бъде едва третата среща между Турция и Австралия, като в предишните две победите бяха за европейския отбор. И двете се проведоха през май 2004-а година, когато „полумесеците“ спечелиха с 3:1 в Сидни, преди още една победа с 1:0 в Мелбърн три дни по-късно.

Турция загуби и двата си предишни откриващи мача на Световно първенство - с 1:4 от Западна Германия през 1954-а година и с 1:2 от Бразилия през 2002-а. Австралия загуби първия си мач в пет от шестте си предишни участия, с изключение на победата с 3:1 над Хърватия през 2006-а.

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Състави:

Австралия: 18. Патрик Бийч - 3. Алесандро Чиркати, 19. Хари Сютър, 21. Камерън Бърджис, 4. Джейкъб Италиано, 13. Ейдън О'Нийл, 23. Пол Окон-Енгстлър, 5. Джордан Бос - 17. Нестор Иранкунда, 8. Конър Меткалф - 9. Мохамед Туре

Резерви: 1. Матю Райън, 12. Пол Изо - 16. Азиз Бехич, 23. Нишан Велупилай, 6. Джейсън Гериа, 14. Камерън Девлин, 2. Милош Дегенек, 26. Тете Йенги, 7. Матю Леки, 11. Ауер Мабил, 15. Кай Трюин, 25. Лукас Херингтън, 22. Джаксън Ървайн,20. Крисчън Волпато, 10. Аждин Хрустич

Селекционер: Тони Попович

Турция: 23. Урджан Чакър - 2. Зеки Челик, 3. Мерих Демирал, 14. Абдюлкерим Бардакджъ, 20. Ферди Кадиоглу - 10. Хакан Чалханоглу, 16. Исмаил Юкшек - 8. Арда Гюлер, 6. Оркун Кьокчу, 21. Баръш Йълмаз - 7. Керем Актюркоглу

Резерви: 12. Алтай Байъндър, 1. Мерт Гюнок - 24. Огуз Айдън, 22. Каан Айхан, 13. Ерен Елмали, 19. Юнус Акгюн, 9. Дениз Гюл, 5. Салих Йозджан, 11. Кенан Йълдъз, 15. Озан Кабак, 17. Ирфан Кахведжъ, 18. Мерт Мюлдюр, 4. Чаглар Союнчу, 26. Джан Узун

Селекционер: Винченцо Монтела