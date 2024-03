Путин убеждава войниците си, че няма да се бият с НАТО (ВИДЕО)

Войната с НАТО обаче, а и с който и да е противник, има много измерения – не просто директен сблъсък, а и други възможности. Какви – припомнете си с едно от последните интервюта на покойния вече ген. Съби Събев: Война на Русия с ЕС - с какво и как ще отговори НАТО: Коментира ген. Съби Събев (ВИДЕО)

Путин продължава с опорката как с войната в Украйна (специалната военна операция по неговите думи) Русия "защитавала своите хора и на своите исторически земи".

Руският диктатор се оправда и, че след колапса на СССР Русия предлагала нова рамка за сигурност в Европа, но нищо такова не станало. "Ако бяха уважили нашите интереси, за които говорим година след година, десетилетие след десетилетие ... напълно ни игнорираха. Дойдоха до нашите граници. Ние ли тръгнахме към техните граници? Ние ли тръгнахме през океана към американските граници – те дойдоха при нас, ние защитаваме "нашите хора на нашите исторически земи". Пълна глупост е това, което говорят – че след Украйна ще атакуваме Европа. Това е сплашване към техните народи, за да им измъкнат повече пари (данъци)", обобщи Путин.

Колко Русия не е "тръгвала" към други държави - руската хибридна война е факт от много години, с белези за руска намеса в изборния процес специално в САЩ и то неведнъж: Доналд Тръмп помилва съветника, който най-явно показа връзките му с Русия

В Европа може би най-големият скандал беше този със Сергей Скрипал през 2018 година, но за България руската връзка по отношение на оръжейния търговец Емилиян Гебрев е типичният пример какво прави Путин: Кой е командвал агентите, взривили оръжейни складове в Чехия с българска връзка: Украйна каза

Случилото се в Чехия обаче не е единственото в сагата с Гебрев: Прокуратурата обвърза взривове в България с отравянето на оръжейния търговец Емилиян Гебрев

