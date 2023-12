Първа цел: Путин праща на смърт безброй войници, за да разколебае Запада (ВИДЕО)

Заключението се базира на данните за огромните руски загуби за 2 месеца в битката за Авдеевка: Разсекретени данни разкриха чудовищни руски загуби край Авдеевка. Тези данни на АНС са гарнирани със същото заключение като ISW – издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин хвърля всичко напред с цел спиране подкрепата на Запада, за да може в бъдеще да спечели войната в Украйна въпреки цената. Основен фактор за това решение е липсата на голям успех в лятната украинска контраофанзива и доброто представяне в отбрана на руската армия специално в Запорожието. Не става въпрос за гонене на военен успех в краткосрочен план – основна цел е да бъде разбита решимостта на Запада да помага на Украйна.

В анализа на ISW има и числа като аргумент в подкрепа на тази теза – при оценка на АНС за 315 000 убити и ранени руски войници в Украйна от началото на войната, украинското разузнаване обяви през септември 2023 година, че на бойното поле в страната има 420 000 руски войници. Всичко това показва, че частичната мобилизация и руските практики „под сурдинка“ за набиране на войници дотук балансират успешно чудовищните руски загуби. Русия опитва да разшири армията си и като стратегически резерв за евентуален бъдещ сблъсък с НАТО, мобилизира и военно-промишления си комплекс, но гигантските загуби в Украйна засега подкопават ефективността на тези действия.

Brave men. Fighters from the 108th Mountain Batallion, part of the 10th Mountain Assault Brigade, stormed Russian positions in their trenches. A heavy battle starts afterwards. pic.twitter.com/IwS8P7qBZD