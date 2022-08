Първият кораб със зърно потегли от Одеса (ВИДЕО)

Украинският министър на инфраструктурата Олександър Кубраков написа в Twitter, че корабът е първият, напуснал пристанището на Одеса след нахлуването на Русия в Украйна в края на февруари. Военноморската блокада на Кремъл, насочена към северните черноморски пристанища, спря износа на зърно, което допринесе за глобалния недостиг на храна. Сега обаче и Москва настоява да възобнови своите доставки.

Prevent world famine together with @UN, @EU_Commission, #G7. The first ship left the Odesa port since 24.02.2022 pic.twitter.com/Nin8nSV8LM